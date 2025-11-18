New Boston Chamber of Commerce

Annual Chamber Banquet

382 Private Rd 42042

De Kalb, TX 75559, USA

Ticket - Individual - General Seating
$40

A Night at the Derby - Our 2026 Chamber Banquet is Feb 24 at Elkmeadow Ranch. Cocktails at 6 pm with Dinner at 7 pm.

Table of 8 Seats - $400
$400

8 Seats/Reserved Location/Program Recognition

Table of 8 Seats - $500
$500

8 Seats/Reserved Location/Program Recognition/Crown Royal Gift Seat OR 2 Bottles of Wine

Table of 8 Seats - $600
$600

8 Seats/Reserved Location/Program Recognition/Crown Royal Gift Seat OR 4 Bottles of Wine

Table of 8 Seats - $750
$750

8 Seats/Reserved Location/Program Recognition/Crown Royal Gift Set AND 4 Bottles of Wine

