Our Lady of Good Success Academy
Our Lady of Good Success Academy's Tuition & Fees - O. Olmedo
2025-2026 Deposit of 20%
$1,210
Due by July 17, 2025
2025-2026 50% of Full Tuition
$3,025
Due by August 1, 2025
2025-2026 30% of Full Tuition Amount
$1,815
Due by December 1, 2025
2025-2026 Workshop Material Fee
$50
One time only
