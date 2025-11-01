Oxford Wildcat Professional Theatre Company
OWPTC Presents Annie
1420 Lakeville Rd
Oxford, MI 48371, USA
Single Admission
$49.99
Single admission ticket includes dinner salad, pasta buffet, drinks, and dessert. (Food allergies can be accommodated. Please indicate specific allergies at check out.)
All ticket sales are final. Exchanges to a different performance are allowed after purchase.
Reserved Table for 8
$249.99
Reserved table for 8 tickets include dinner salad, pasta buffet, drinks, and dessert. (Food allergies can be accommodated. Please indicate specific allergies at check out.)
All ticket sales are final. Exchanges to a different performance are allowed after purchase.
