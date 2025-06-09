OWS 2nd Annual Clays Sponsorship

• 3 Team entries
• Sponsor logo on main promo item
• Sponsor logo on all printed and social media promotional material
• Sponsor listing on tournament banner
• 3 four seat golf carts
• 6 clay shoot classic sponsor signs
Gold Sponsor
$5,000
• 2 Team entry
• Sponsor logo on all printed and social media promotional material
• Sponsor listing on tournament banner
• 2 four seat golf carts
• 4 clay shoot sponsor signs
Silver Sponsor
$2,500
1 Team Entry
Sponsor logo on all printed and social media promotional materials
Sponsor listing on tournament banner
1 four seat golf cart
2 clay shoot classic sponsor signs
Ammunition Sponsor
$2,500
• Sponsor logo list on all printed and social media promotional material
• Sponsor logo on tournament banner
• 2 four seat golf carts
• 4 clay shoot sponsor signs
• Prominent signage at ammunition table
Lunch Sponsor
$1,500
• Sponsor Logo on Tournament banner
• 4 clay shoot sponsor signs
• prominent signage at breakfast (lunch) pickup area
Breakfast Sponsor
$1,000
• sponsor listing on Tournament Banner
• 4 Clay Shoot Sponsor Signs
• prominent signage at breakfast (lunch) pickup area
Golf Cart Sponsor
$1,000
• Sponsor logo on tournament banner
• 4 clay shoot sponsor signs
• Prominent signage at golf cart pickup
Station Sponsor
$250
Sponsor Logo on l clay shoot sponsor yard sign displayed in front of one station
Team Entry
$1,500
Team of Four Shooters
Add a donation for Our World at H.O.P.E. Park
$
