OWS 2nd Annual Clays Sponsorship

Course Sponsor
$7,500
• 3 Team entries • Sponsor logo on main promo item • Sponsor logo on all printed and social media promotional material • Sponsor listing on tournament banner • 3 four seat golf carts • 6 clay shoot classic sponsor signs
Gold Sponsor
$5,000
• 2 Team entry • Sponsor logo on all printed and social media promotional material • Sponsor listing on tournament banner • 2 four seat golf carts • 4 clay shoot sponsor signs
Silver Sponsor
$2,500
1 Team Entry Sponsor logo on all printed and social media promotional materials Sponsor listing on tournament banner 1 four seat golf cart 2 clay shoot classic sponsor signs
Ammunition Sponsor
$2,500
• Sponsor logo list on all printed and social media promotional material • Sponsor logo on tournament banner • 2 four seat golf carts • 4 clay shoot sponsor signs • Prominent signage at ammunition table
Lunch Sponsor
$1,500
• Sponsor Logo on Tournament banner • 4 clay shoot sponsor signs • prominent signage at breakfast (lunch) pickup area
Breakfast Sponsor
$1,000
• sponsor listing on Tournament Banner • 4 Clay Shoot Sponsor Signs • prominent signage at breakfast (lunch) pickup area
Golf Cart Sponsor
$1,000
• Sponsor logo on tournament banner • 4 clay shoot sponsor signs • Prominent signage at golf cart pickup
Station Sponsor
$250
Sponsor Logo on l clay shoot sponsor yard sign displayed in front of one station
Team Entry
$1,500
Team of Four Shooters
