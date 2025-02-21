Oxford Junior Wildcats 2025 Sponsorship

Name (1) Horse for (1) Race at Night At The Races,
(1) Hole Sponsorship for Annual OJW Golf Outing
Promotional Only
$250
1/2 Page ad in the Night At The Races Pamphlet
Iron
$300
Name (2) Horses for (1) Race at Night At The Races,
(1) Hole Sponsorship for Annual OJW Golf Outing, name/company logo on social media and website, name/company and logo on game banner, name/company announced at home OJW games
Bronze
$500
Name (3) Horses for (1) Race at Night At The Races,
(1) Hole Sponsorship for Annual OJW Golf Outing, name/company logo on social media and website, name/company logo on game banner, OJW Team picture for company display, name/company announced at home OJW games
Silver
$750
Name (4) Horses for (1) Race at Night At The Races,
(1) Hole Sponsorship for Annual OJW Golf Outing, name/company logo on social media and website, name/company logo on game banner, OJW Team picture for company display, 1/2 page ad in Night At Races pamphlet, name/company announced at home OJW games
Gold
$1,000
Name (5) Horses for (1) Race at Night At The Races,
(1) Hole Sponsorship for Annual OJW Golf Outing,
name/company logo on social media and website, name/company logo on game banner, OJW Team picture for company display, 1/2 page ad in Night At Races pamphlet, Golf sponsor closest to the pin, podium recognition for both fundraisers, name/company logo on OJW Camp T-shirt, name/company announced at home OJW games
Platinum
$1,500
Name (8) Horses for (1) Race at Night At The Races,
(2) Hole Sponsorships for Annual OJW Golf Outing, name/company logo on social media and website, name/company logo on game banner, OJW Team picture for company display, 1/2 page ad in Night At Races pamphlet, Golf sponsor closest to the pin, podium recognition for both fundraisers, Name/company logo on OJW Camp T-shirt, name/company logo on all OJW emails, name/company announced at home OJW games
Diamond
$2,500
Name (10) Horses for (1) Race at Night At The Races,
(2) Hole Sponsorships for Annual OJW Golf Outing,
name/company logo on social media and website, name/company logo on game banner, OJW Team picture for company display, 1/2 page ad in Night At Races pamphlet, Golf sponsor closest to the pin, podium recognition for both fundraisers, Name/company logo on OJW Camp T-shirt, name/company logo on all OJW emails, one foursome for golf outing, name/company announced at home OJW games
