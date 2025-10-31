Sumter Museum

Sumter Museum

Oyster Roast Sponsors

122 N Washington St

Sumter, SC 29150, USA

Oyster Sponsor
$1,000

Multiple sponsorships available

• Logo on a banner.

• Logo by oyster tables.

• Logo on oyster cracker bags.

• Logo on individual banner in oyster area.

• 6 tickets to event, a $450 value.

Beverage Sponsor
$800

Multiple sponsorships available

• Logo on a banner.

• Logo on individual banner in beverage area.

• 4 tickets to event, a $300 value.

BBQ Sponsor
$400

Multiple sponsorships available

• Logo on BBQ table sign.

• 2 tickets to event, a $150 value.

Supporter
$100

Multiple sponsorships available

• Name or logo listed on event page on museum's website.

