Paddles With a Purpose's Silent Auction

PAIGE $500 Gift Card + Private Shopping Party
$250

Starting bid

$500 Gift Card includes: 1-Hour Private Shopping Experience for up to 5 Guests at PAIGE Austin with 20% off for everyone after $500 credit is used. Personalized styling with a PAIGE Stylist, and sips & sweets. Non-transferable. Must be redeemed in a single transaction and must be scheduled at least 1 month in advance on a mutually agreed upon date and must be scheduled by 12/31/25. $500+ value. Donated by PAIGE Austin.
60-min Signature Massage or Facial from milk + honey
$80

Starting bid

60min Signature Massage or Facial from milk + honey PLUS Lavender Eucalyptus 8oz Body Cream and 4 oz Home Fragrance. Cancellation policy applies. $230 value. Donated by milk + honey.
Private pickleball lessons for 4 with a house pro
$70

Starting bid

Private 1-hour private lessons for 4 with a house pro at Pickle Ranch. $140 value. Donated by Austin Pickle Ranch.
1-night stay at Hotel Ella
$90

Starting bid

1-night stay at Hotel Ella - this historic boutique hotel boasts unique room types and a pool, restaurant, gym, and more. Located minutes from the Texas State Capitol. $300 value. Donated by Hotel Ella.
2 Austin FC tickets for May 14 vs. Atlanta United FC
$60

Starting bid

2 tickets to Austin FC vs. Atlanta United FC on May 14 at 8:30pm at Q2 Stadium, Section 129, Row 13. $230 value. Donated by a PWP Team Member.
2 Club Level tickets to Big Time Rush at Moody Center 8/19
$30

Starting bid

2 Club Level tickets to Big Time Rush at Moody Center on 8/19/25, in lower bowl section, includes exclusive access to club spaces, featuring private restrooms, concessions, and bars. $190 value. Donated by Moody Center.
90-min massage from Dimensions Massage Therapy
$80

Starting bid

90-min massage from Dimensions Massage Therapy. $160 value. Donated by Dimensions Massage Therapy.
Juliet Italian Kitchen® Brunch and Bubbles for 4
$100

Starting bid

Enjoy Juliet's fabulous brunch and mimosas or Prosecco for 4. With locations at Barton Springs, the Arboretum and Georgetown, Juliet brings Little Italy to your neighborhood! $240 value. Expires 5/1/26. Donated by Juliet Italian Kitchen®.
One initial acupuncture session from The Desert Canary
$70

Starting bid

One initial acupuncture and assessment from The Desert Canary. Acupuncture is a highly effective way to improve your health, mitigate disease, and fine-tune your system. $165 value.
Tito's Handmade Vodka Box
$50

Starting bid

Tito's Handmade Vodka Box includes: 2 bottles of Tito's Handmade Vodka, 2 Vodka for Dog People YETI ramblers, Dog Toy, Clear Bag, 3 chapsticks, 4 plastic cups, sunglasses, and 3 bandanas. $125 value. Donated by Tito's Handmade Vodka.
4 two-hour rentals of canoes, kayaks, swan boats, or SUPs
$50

Starting bid

Punch card of 4 two-hour rentals of canoes, kayaks, swan pedal boats, or stand-up paddle boards from Capital Cruises. $160 value. Donated by Capital Cruises.
4 Round Rock Express tickets + $25 gift card to Mighty Fine
$45

Starting bid

Four reserved seat tickets, valid for Sunday-Thursday regular season Round Rock Express games (excludes 7/4). Plus $25 gift card to Mighty Fine or other TC4 & Co restaurants. $100 value. Donated by Round Rock Express and TC4 & Co.
$75 gift card to Barley Swine (Michelin-starred)
$75

Starting bid

Chef/owner Bryce Gilmore uses local ingredients with a Southwestern palette of flavors drawing from Mexican and Southern traditions, while maintaining a contemporary, global sophistication. $75 value. Donated by Barley Swine.
One 60-minute massage from The Desert Canary
$50

Starting bid

One 60-minute massage from The Desert Canary. There’s nothing like therapeutic massage to unwind tension, stress, and increase muscle recovery. Massage has countless benefits for the body, from increased blood flow, improved mood, immune system, sleep and more. $165 value.
4 Texas Stars Hockey Tix + $50 gift card to Texas Roadhouse
$60

Starting bid

4 Texas Stars Hockey Tickets that can be redeemed to any game throughout the 25-26 season + $50 gift card to Texas Roadhouse. $200 value. Donated by Texas Stars and a PWP Team Member.
$100 gift card to Aba
$50

Starting bid

Enjoy Aba's beautiful outdoor patio plus indoor seating at this hip spot serving seafood and Mediterranean classics such as kebabs, hummus, and falafel, plus cocktails. $100 value. Donated by Lettuce Entertain You Restaurants.
4 Lone Star Riverboat passes + $50 gift card to Teddy's
$50

Starting bid

Take a bat-watching cruise or a moonlight cruise for 4 from Lone Star Riverboat PLUS enjoy Teddy's casual Southwestern grill restaurant and bar with a $50 gift card. $106 value. Donated by Lone Star Riverboat and Teddy's Restaurant and Bar.
Family membership at Lady Bird Johnson Wildflower Center
$40

Starting bid

Family level membership valid for a one year from the Lady Bird Johnson Wildflower Center, as well as a Wildflower Center tote bag and bookmark. Free admission for 2 adults plus children or grandchildren under 18, plant sales, discounts and more! $100 value.
$75 gift card to Texas Roadhouse
$35

Starting bid

At Texas Roadhouse in Austin, TX we like to brag about our Hand-Cut Steaks, Fall-Off-The-Bone Ribs, Made-From-Scratch Sides, and Fresh-Baked Bread. $75 value. Donated by a PWP Team Member.
2-hour Gardening Consultation at your home
$75

Starting bid

2-hour Gardening Consultation at your home with a certified gardening master. Austin area only. $200 value. Donated by a PWP Team Member.
$50 gift card to Industry
$25

Starting bid

$50 gift card to Industry, known for its 100% scratch menu with many healthy and vegan options, fair prices, happy hour, brunch, with a casual yet refined atmosphere. It's a spot for everyone: families, professionals, and everyone in between!
Daniel Steiger Opal and Crystal earrings and necklace set
$40

Starting bid

Daniel Steiger Opal and Crystal earrings and necklace set. Crystal and opal with warm rose gold. $150 value. Donated by a PWP Team Member.
Columbia Triple Canyon™ 24L backpack + Carhartt beanie
$40

Starting bid

24-liter backpack with breathable mesh on the back and straps, plenty of pockets, hydration sleeve and simple hip belt to distribute weight. 20" x 9.65" x 7.86", 1lb 4.44 oz. $130 value. Donated by Columbia Sportswear.
Silver and Crystal earrings, necklace and bracelet set
$20

Starting bid

Silver and Crystal earrings, necklace and bracelet set. $170 value. Donated by a PWP Team Member.
30-minute Vitality Booth from The Desert Canary
$30

Starting bid

One 30-minute vitality booth from The Desert Canary. The Vitality Booth combines four healing therapies in one: sit and soak in the red light wavelength (LLLT or photomodulation), while breathing in microfine salt therapy, pure oxygen, and negative (detoxifying) ions. $45 value.
Large paddle necklace and crossed paddle earrings
$40

Starting bid

925 Sterling Silver large paddle necklace and crossed paddle earrings, handmade by Judi's Jewelry. $85 value. Donated by a PWP Team Member.
Columbia Landroamer™ 40L Duffel + Carhartt beanie
$40

Starting bid

40-liter duffel is durable and dependable with tough haul handles and ballistic nylon on bottom. Stowable shoulder straps - wear it as a backpack. 8.63" x 20.5" x 13.75", 1lb 11.73 oz. $120 value. Donated by Columbia Sportswear.
$50 gift certificate to 1972 Pub
$25

Starting bid

1972 Pub is Austin’s first bar dedicated to celebrating women’s sports. Our mission is to create a dedicated space where athletes and fans can unite and feel empowered. Serving cocktails, beer, burgers, wings, flatbreads and more! $50 value.
Screech Owl House
$30

Starting bid

Custom made screech owl house ready to hang in your backyard. $100 value. Donated by Ed Pastor.
justBREATHE essential oils
$25

Starting bid

2 justBREATHE essential oils from this women-owned business. Paired with mindful breathing techniques, justBREATHE is a fragrance to enjoy every day. $70 value. Donated by justBREATHE.
$30 gift card to Waterloo Ice House
$20

Starting bid

Waterloo is a family-friendly, full-service restaurant and bar with "something for everyone." With four Austin-area locations serving breakfast, lunch & dinner every day, Waterloo has been a staple of the Austin community since 1976! $30 value. Donated by Waterloo Ice House.
Wine package
$20

Starting bid

Wine package with Motu Nui Sauvignon Blanc, Jean-Paul Rose, Durigutti Bonarda. $40 value.
4 pounds of venison
$12

Starting bid

Venison: 1 lb each - Bacon-Wrapped Chopped Steak, Jalapeno and Cheese Sausage, Garlic Sausage, and Chipotle Pepperjack Sausage. $30 value. Donated by a friend of PWP.
Breast Cancer Care Basket
$30

Starting bid

925 Sterling Silver breast cancer ribbon earrings, scarf, and stationery set with pen in a Longaberger basket. $125 value. Donated by a PWP Team Member.

