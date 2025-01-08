Dr Martin Luther King Jr Parade And Festivities Committee Inc
eventClosed
PAID
6000 NW 32nd Ct
Miami, FL 33142
addExtraDonation
$
PAID PARTICIPANT
free
SINGLE ENTRY VEHICLE. FOR OFFICIAL USE ONLY.
SINGLE ENTRY VEHICLE. FOR OFFICIAL USE ONLY.
seeMoreDetailsMobile
closed
PAID VENDOR
free
SINGLE ENTRY (1) 13 X 13 VENDOR SPACE. FOR OFFICIAL USE ONLY.
SINGLE ENTRY (1) 13 X 13 VENDOR SPACE. FOR OFFICIAL USE ONLY.
seeMoreDetailsMobile
closed
PAID WALKERS
free
ALL Participants Must Sign In. Paid $900.
ALL Participants Must Sign In. Paid $900.
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout