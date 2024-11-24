Team Kareem Memorial Foundation
Paint for Water Safety
1227 McKibben St
Newberry, SC 29108
Kids
$35
Price include paint materials, food, drink and raffle ticket
Price include paint materials, food, drink and raffle ticket
seeMoreDetailsMobile
add
Adults
$55
Price include paint materials, food, drink and raffle ticket
Price include paint materials, food, drink and raffle ticket
seeMoreDetailsMobile
add
Water Watcher sponsor
$500
add
Life preserver sponsor
$750
add
Life vest sponsor
$1,500
add
Swimmer sponsor
$3,500
add
Life guard sponsor
$5,000
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout