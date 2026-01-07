PAINT THE TOWN!

About this event
Boston, MA 02122, USA
Two tickets & name in program
Logo recognition on benefit websites, promotional emails, and event signage.
Admission 4 guests
Logo recognition on benefit websites, promotional emails, and event signage.
Shared event signage & social media recognition.
Admission for 6 guests
Logo recognition on benefit websites, promotional emails, and event signage.
Shared event signage & social media recognition.
Admission for 8 guests
Named recognition on Invite.
Logo recognition on benefit websites, promotional emails, and event signage.
Shared event signage & social media recognition.
Admission for 10 guests
Logo recognition on all benefit promo materials.
Solo event signage & social media recognition.
Named recognition during benefit speaking program.
Admission for 10 guests
Logo recognition on all benefit promo materials.
Solo event signage & social media recognition.
Opportunity to address guests during the benefit speaking program. Admission for 10 guests.
BONUS: Experience a half-day ReBuild (for up to 15 volunteers)
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