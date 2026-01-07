Rebuilding Together Boston Inc

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Rebuilding Together Boston Inc

About this event

PAINT THE TOWN!

Venezia 20 Ericsson St

Boston, MA 02122, USA

Ticket
$175
VIP Admission
$500
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Two tickets & name in program

Friend of RTB
$2,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Logo recognition on benefit websites, promotional emails, and event signage.


Admission 4 guests

Commitment to Community Sponsor
$5,000
This is a group ticket, it includes 6 tickets

Logo recognition on benefit websites, promotional emails, and event signage.


Shared event signage & social media recognition.


Admission for 6 guests

Installation & Repair Sponsor
$7,500
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Logo recognition on benefit websites, promotional emails, and event signage.


Shared event signage & social media recognition.


Admission for 8 guests

Renovation Sponsor
$10,000
This is a group ticket, it includes 10 tickets

Named recognition on Invite.


Logo recognition on benefit websites, promotional emails, and event signage.


Shared event signage & social media recognition.


Admission for 10 guests

Revitalization Sponsor
$15,000
This is a group ticket, it includes 10 tickets

Logo recognition on all benefit promo materials.


Solo event signage & social media recognition.


Named recognition during benefit speaking program.


Admission for 10 guests

Preservation Sponsor
$25,000
This is a group ticket, it includes 10 tickets

Logo recognition on all benefit promo materials.


Solo event signage & social media recognition.


Opportunity to address guests during the benefit speaking program. Admission for 10 guests.


BONUS: Experience a half-day ReBuild (for up to 15 volunteers)

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