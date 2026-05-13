Pal Callejón Tumblers

About this shop
No es solo un tumbler.
Es una pieza que representa fuego, cultura y personalidad.
Los tumblers de Da’L Callejón fueron creados para las personas que trabajan duro, sueñan en grande y siempre llevan su esencia a donde quiera que van. Con un diseño exclusivo y elegante, este tumbler combina estilo, calidad y actitud en un solo producto.
✔️ Mantiene tus bebidas frías y calientes por horas
✔️ Acero inoxidable de alta calidad
✔️ Diseño exclusivo estilo urbano premium
✔️ Personalízalo con tu nombre
✔️ Perfecto para el trabajo, el gym, la calle o regalar
Cada detalle fue diseñado para que no tengas un vaso más… sino uno que hable de ti.
Pre-ordena el tuyo hoy y sé parte de esta edición exclusiva.
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