Jerusalem Academy of the Arts

Palestinian Conviction Art Exhibit 2025

Pick-up location

7161 W 84th St, Burbank, IL 60459

The Compass
The Compass
$3,000

Starting bid

A World to Win
A World to Win
$2,000

Starting bid

Unridden
Unridden
$850

Starting bid

To the Light
To the Light
$800

Starting bid

Waiting at the Hospital
Waiting at the Hospital
$800

Starting bid

Ending the Entity
Ending the Entity
$700

Starting bid

Sea of Gaza
Sea of Gaza
$700

Starting bid

Get Up
Get Up
$600

Starting bid

The Only Thing America Makes Anymore
The Only Thing America Makes Anymore
$600

Starting bid

Give Me a Hand
Give Me a Hand
$600

Starting bid

Healing
Healing
$600

Starting bid

Roadtrip
Roadtrip
$600

Starting bid

Unbroken
Unbroken
$600

Starting bid

Ratio
Ratio
$600

Starting bid

Fight Back
Fight Back
$600

Starting bid

Payback
Payback
$600

Starting bid

Clarity
Clarity
$600

Starting bid

Universal
Universal
$600

Starting bid

Dar Seedi
Dar Seedi
$600

Starting bid

Equalish
Equalish
$600

Starting bid

Take This
Take This
$600

Starting bid

Target Clear
Target Clear
$600

Starting bid

Holding on Tight
Holding on Tight
$600

Starting bid

The After
The After
$500

Starting bid

Love & Protection
Love & Protection
$400

Starting bid

Watching
Watching
$400

Starting bid

Seeds
Seeds
$350

Starting bid

Unbreakable Resistance
Unbreakable Resistance
$300

Starting bid

Asymmetric Gorilla Warfare
Asymmetric Gorilla Warfare
$250

Starting bid

One Goal
One Goal
$250

Starting bid

Boxed
Boxed
$200

Starting bid

