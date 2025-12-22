Palestinian Conviction Art Exhibit 2025 BONUS WEEK

Hosted by

The Compass item
The Compass
$2,000

Starting bid

8.5' x 5.5' house paint and acrylic on canvas

A World to Win item
A World to Win
$1,500

Starting bid

7' x 5' house paint on canvas

Unridden item
Unridden
$600

Starting bid

48" x 36" house paint and acrylic on canvas

Ending the Entity item
Ending the Entity
$600

Starting bid

48" x 36" house paint on canvas

To the Light item
To the Light
$600

Starting bid

36" x 48" house paint and acrylic on canvas

Sea of Gaza item
Sea of Gaza
$600

Starting bid

48" x 48" house paint and acrylic on canvas

Waiting at the Hospital item
Waiting at the Hospital
$600

Starting bid

48" x 48" house paint and acrylic on canvas

The Only Thing America Makes Anymore item
The Only Thing America Makes Anymore
$600

Starting bid

24" x 36" house paint on canvas

Give Me a Hand item
Give Me a Hand
$600

Starting bid

40" x 30" house paint and acrylic on canvas

Healing item
Healing
$600

Starting bid

30" x 40" house paint and acrylic on canvas

Roadtrip item
Roadtrip
$600

Starting bid

48" x 36" house paint and acrylic on canvas

Ratio item
Ratio
$600

Starting bid

36" x 48" house paint and acrylic on canvas

Unbroken item
Unbroken
$600

Starting bid

30" x 40" house paint and acrylic on canvas

Fight Back item
Fight Back
$600

Starting bid

48" x 36" house paint and acrylic on canvas

Payback item
Payback
$600

Starting bid

30" x 48" house paint and acrylic on canvas

Clarity item
Clarity
$600

Starting bid

36" x 48" house paint and acrylic on canvas

Universal item
Universal
$600

Starting bid

30" x 40" house paint and acrylic on canvas

Take This item
Take This
$600

Starting bid

36" x 48" house paint and acrylic on canvas

Equalish item
Equalish
$600

Starting bid

48" x 36" house paint and acrylic on canvas

Holding on Tight item
Holding on Tight
$600

Starting bid

48" x 36" house paint and acrylic on canvas

The After item
The After
$500

Starting bid

30" x 48" house paint and acrylic on canvas

Watching item
Watching
$400

Starting bid

36" x 24" house paint and acrylic on canvas

Love & Protection item
Love & Protection
$350

Starting bid

30" x 40" house paint on canvas

Seeds item
Seeds
$350

Starting bid

48" x 36" house paint on canvas

Unbreakable Resistance item
Unbreakable Resistance
$300

Starting bid

40" x 30" house paint and acrylic on canvas

Asymmetric Gorilla Warfare item
Asymmetric Gorilla Warfare
$250

Starting bid

22" x 28" house paint on canvas

Boxed item
Boxed
$200

Starting bid

36" x 24" house paint and acrylic on canvas

