PALL's 4th Annual Online Auction Supporting Hit-A-Thon

14678 Tierra Bonita Rd, Poway, CA 92064, USA

Sip & Savor: Wine & Snack Delight! - Minor B Angels item
$50

"Wine & Snacks" Basket – Valued at $100 -- Unwind in style with this perfect pairing of fine wine and delicious snacks, donated by the Minor B Angels. Whether you’re relaxing after a long day or hosting a gathering, this basket has everything you need to savor the moment. Bid now and indulge! -- Basket includes: Josh Cellars 2021 CA Cabernet Sauvignon, Educated Guess 2023 Napa Valley Red Blend, Meiomi 2021 CA Pinot Noir, Trader Joe's items - water crackers, pita bite crackers, rolled corn tortilla chips chili and lime, milk chocolate covered mini pretzels, scandinavian swimmers, and (3) milk chocolate bars
S’mores Galore: Roast, Toast & Enjoy! - Minor B Twins item
$25

"S’mores & More" Basket – Valued at $100 -- Enjoy the perfect s’mores experience with this cozy kit, featuring a tabletop smokeless stove for easy, mess-free roasting! Donated by the Minor B Twins, this basket is perfect for family nights, camping fun, or anytime sweet cravings hit. Bid now for a toasty treat! -- Basket includes: 1 table top smokeless stove, 1 s’mores station wooden box, Set of 5 s’mores prongs, Marshmallows, Graham crackers, Hershey's bars (3)and Reece's PB cups (3)
Sip Back & Relax: Wine & Chill! - T-Ball Party Animals item
$25

"Wine & Chill" Basket – Valued at $120 -- Unwind and relax with this perfect "Wine & Chill" basket, donated by the T-Ball Party Animals! Featuring delicious wine and cozy essentials, it's everything you need for a laid-back evening. Bid now and treat yourself to some well-deserved downtime! -- Basket includes: Bottle of Faust Napa Valley Cabernet Sauvignon 2019, Bottle of The Federalist Limited Edition Cabernet Sauvignon 2018, Bathtub wine glass holder, Wine coaster, 2 wine kitchen towels, Wine wooden bar sign
Field Day Fun: Cheers & Enjoy! - Rookies Cannon Ballers item
$25

Day on The Field Basket - Valued at $120 -- Get ready to hit a home run with this ultimate collection of game day supplies! Up for grabs is a fantastic bundle perfect for any young athlete or supportive fan. First, quench your thirst in style with a Stanley 40oz tumbler – the perfect companion for keeping drinks ice-cold through extra innings. Next, protect those eyes and look like a pro with a pair of Rawlings Youth Baseball Glasses, designed for comfort and performance on the field. Keep your snacks and drinks chilled with a handy cooler, stocked and ready with a supply of Gatorade to fuel every swing and pitch. And what’s a game without a classic? Crack open a bag of sunflower seeds to enjoy that authentic dugout vibe. This bundle is a grand slam for players, parents, or coaches alike – bid now and support our Poway American Little League stars while scoring this awesome gear!
Game Night Extravaganza! - Rookies Cannon Ballers item
$25

Family Game Night Basket -- Valued at $150 -- Games aren’t just for the baseball field – bring the excitement home with this incredible Family Game Night package! Perfect for little leaguers and their cheering squads, this bundle is your ticket to epic evenings of strategy, magic, and popcorn-fueled fun. Build empires in the jungle with Catan: Rise of the Incas, where every trade and settlement feels like a championship win. Cast spells and outwit opponents with the Funkoverse Harry Potter Edition, bringing Hogwarts right to your living room. Defend history in Pandemic: Fall of Rome, teaming up to save an empire – teamwork makes the dream work, just like on the diamond! Rev up the action with the Stunt Double Car, a high-flying toy that’s sure to thrill between turns. And no game night is complete without the ultimate snack – a stash of Pop Secret Popcorn to keep everyone munching through the final rounds. This prize is a grand slam for families looking to bond beyond the bleachers. Bid now to score this treasure trove of entertainment and support our Poway American Little League stars!
Collector’s Dream: Baseball & Pokémon! - TB Trash Pandas item
$25

"Card Collector's Delight" – Valued at $165 -- A must-have for collectors! This basket includes a 2025 Topps baseball card hobby box and a Pokémon booster pack, all wrapped up in an SD Card Shop bag. Donated by the T-Ball Trash Pandas, it's the perfect score for any trading card fan. Bid now and add to your collection!
Spring Fling: Garden, Glow & Grow! - T-Ball Bananas item
$25

"Spring Fling Basket" – Valued at $175 -- Welcome the season with this vibrant Spring Fling basket, perfect for gardening and outdoor fun! It includes a $40 gift certificate to Pretty Pedals SD, a $40 Lowe's gift card, a hummingbird feeder, solar lantern, gardening tools, flower bulbs, seeds, candles, kitchen towels, and watering bulbs. Everything you need to bloom into spring! Bid now for the ultimate spring refresh!
Night Out on the Town: Eat, Laugh, Enjoy! - Minor B Mariners item
$25

"A Night Out to Remember" – Valued at $175 -- Whether it’s a family outing or a date night, this basket—donated by the Minor B Mariners—has everything you need for a fun-filled evening! Enjoy great food, entertainment, and quality time with loved ones. Bid now for the perfect night out! -- Basket includes: Gift cards - $50 AMC, $25 Crumble Cookies, and $75 Brigantine; variety of candy and popcorn
Poway Baseball Mom Survival Kit - Minor B Yankees item
$25

"Poway Baseball Mom Survival Kit" – Valued at $175 -- Stay stylish and game-day ready with this must-have survival kit for baseball moms! Featuring custom koozies and earrings from Our Ohana Crafts, this basket—donated by the Majors Angels—keeps you cool, comfortable, and spirited all season long. Bid now and cheer in style! -- Basket includes: Medium Bogg Bag (color mushroom), Poway green cozy blanket, hand-warmers, baseball mom hat, 2 Poway koozies, 2 pairs of Poway earrings, portable charger (cordless)
Tee Time Treasures: Golf Swag & More! - T-Ball Angels item
$50

Golf Swag Galore: Maderas Golf Club Basket – Valued at $200 -- Tee off in style with this exclusive golf swag basket, donated by the T-Ball Angels! Featuring premium gear and goodies from Maderas Golf Club, it's the perfect way to enhance your game and enjoy the sport. Bid now and swing into action! Basket includes: $50 Maderas Golf Club gift card, Maderas golf towel, Maderas hat, Maderas pint glass, Maderas golf ball, Maderas ball marker, Maderas divot tool Maderas sticker (2), Ballast Point Blonde Ale
Game Day Ready: Baseball Mom Essentials! - MAPS Guardians item
$50

"Baseball Mom Essentials" Basket – Valued at $200 -- Show your team spirit and be ready to cheer on your baseball star with this must-have basket for baseball moms! Donated by the MAPS Guardians, it’s packed with everything you need to stay comfortable and stylish throughout the season. Bid now and gear up for game day! -- Basket includes: Stanley Tumbler, “In My Baseball Mom Era” sweatshirt (size L), Bleacher chair, “There’s No Place Like Home (plate)” blanket, David’s sunflower seeds , Full sized air fryer (for quick meals after the game), Laundry basket (for those grass and dirt stained uniforms)
Baseball & Ice Cream: The Coolest Combo! - Minor A Athletics item
$50

"Baseball Lifestyle: Ice Cream Edition" – Valued at $200 -- Step up your style with this cool and unique Baseball Lifestyle bundle, donated by the Minor A Athletics! Featuring ice cream-themed shorts, a t-shirt (youth large), a backpack, and fun accessories like shoelaces, an arm sleeve, stickers, a keychain, and a headband—this basket is a home run for any young baseball fan. Bid now and gear up in style!
Shaken, Stirred & Ready to Pour! - MAPS Astros item
$50

"Shaken, Not Stirred" Martini Basket – Valued at $225 -- Channel your inner 007 with this ultimate martini-making kit, perfect for the hardworking baseball parent! Complete with all the essentials to craft the perfect cocktail, this basket—donated by the MAPS Astros—ensures you can unwind in style. Bid now and raise a glass to victory! -- Basket includes: Hammered Ice Bucket & Cocktail Shaker, Two Zwiesel Crystal Coup Glasses, Cocktail Stirrer, Cocktail Skewers, Martini Atomizer (for dry vermouth), Fifth of Vodka, Fifth of Gin, Dry Vermouth, Castelvetrano Olives
Grill & Chill: Game Day Feast! - Majors Angels item
$50

"Game Day Grill" Basket – Valued at $225 -- Fire up the grill and get game-day ready with this ultimate BBQ package, donated by the Majors Angels! Packed with grilling essentials and tasty treats, it’s perfect for hosting the ultimate backyard feast. Bid now and make every game day a winning one! -- Basket includes: Maple and cedar grilling planks, Cast iron grilling tray, BBQ grill light, $75 Smokin J's BBQ gift cards, 3 bottles BBQ sauce and marinade, Garlic dipping oils, 3-pack kitchen towels, Kitchen shears, Sour watermelon candies, Cold drinks bucket
Fireside Fun: S’mores & More! - Majors Yankees item
$50

Firepit & S’mores Basket – Valued at $225 -- Cozy up by the fire with this ultimate firepit and s’mores basket, donated by the Majors Yankees! Includes everything you need for a perfect evening—just add friends and family. Bid now for warm memories and sweet treats! -- Basket includes: Fire pit, Graham crackers, Fire changing color packets, Cups, S’more sticks, Blanket, S’mores holder, Chocolate. Fire log, Fire starter, Marshmallows, Red wine, White wine
Where Dreams Are Hit & Memories Are Made! - TB CannonBallers item
$50

Where Dreams Are Hit, & Memories Are Made! -- Valued at $250 -- Hit a home run with this ultimate baseball-themed basket, packed with everything a true fan needs! Donated by the T-Ball Cannon Ballers, it’s filled with goodies for nonstop baseball fun. Bid now and bring the ballpark excitement home! -- Basket includes: Baseball basket including assorted baseball card collection (40+ cards), toss and catch baseball training game, Dingers 1 hour batting cage gift certificate, keepsake ball stand, personalized Baseball parents tumblers*, and game day snacks! *LGBTQ+ families: custom tumblers can be made for your family, please reach out if you win this item for the contact info to do so.
Sharp & Stylish: Date Night Package - MAPS Tigers item
$50

Stylin' & Date Night Basket -- Valued at $250 — Get ready for the perfect night out with this Men’s Barber Gift Certificate and Date Night Basket, donated by the MAPS Tigers! Enjoy a fresh haircut and a basket filled with everything you need for a great evening. Bid now for a well-deserved night of style and fun! — Basket includes: 2 - $60 gift certificates to Country Club Barbershop RB, bottle of wine, etc etc etc (fill in more)
Family Movie Night: Lights, Camera, Relax! - Minor B Astros item
$50

Family movie night basket – Valued at $250 — Enjoy a cozy night in with this Family Movie Night basket, donated by the Minor B Astros! Packed with snacks, treats, and everything you need for the perfect movie marathon, it’s fun for all ages. Bid now for a blockbuster family experience! — Basket includes: Netflix Gift Card - $25, AMC Gift Cards - $50, 1 bottle of Daou wine (Cab), 1 bottle of Knob Creek, Whiskey, Throw Blanket, Popcorn and Popcorn holders, Family Game (do you really know your family?), A large array of candy, Peanuts
Beachcomber Bliss: Sun, Sand & Fun! - Rookies Party Animals item
$50

Beachcomber Basket -- Valued at $260 -- Get ready for the ultimate ride with the Rookies Party Animals Basket—your all-in-one ticket to fun, sun, and good times! Picture this: grabbing a delicious sandwich, tossing back a cold beer, and cruising into the sunset on your new skateboard. What's not to love? This epic bundle includes a Beachcomber Bag, perfect for tossing in your baseball gear! You’ll also get a Padres-inspired skateboard deck that’ll turn heads, plus a T-shirt (size L), exclusive stickers, and a $50 gift card to the local skate shop, Sixes and Sevens—use it to deck out your board however you like! But that’s not all. We’ve got you covered with a 4-pack of Board and Brew Honey Blonde and a 4-pack of Board and Brew IPA, perfect for your post-ride chill. Plus, enjoy a $50 Board and Brew gift card and even more stickers to rock your style! It’s time to grub, sip, skate, and repeat—don’t miss out on the fun!
MLS Match Night: Goals & Cheers! - MAPS Athletics item
$50

"Kick It Under the Lights: San Diego FC vs. Colorado Rapids" – Valued at $275 -- Experience the excitement of MLS soccer with tickets to see San Diego FC take on the Colorado Rapids! This package, donated by MAPS Athletics, includes parking for a hassle-free game night. Bid now for an unforgettable night of top-tier soccer action! -- Basket includes: (4) Tickets + (1) General Parking for upcoming San Diego FC vs. Colorado Rapids MLS game on Wednesday, May 14th @ 7:30pm -- ***If you are the winner of this item, please contact [email protected] to make arrangements for the electronic tickets.
Home Run Haven: The Ultimate Fan Basket - Majors Mariners item
$50

Ultimate Baseball Fan Basket — Valued at $275 — Conveniently get all your stuff to the field in your new wagon, stay warm with your portable heater and blanket. Sit comfortably in your new bleacher chair and enjoy some seeds and gum! Missing something? Use your $25 Dick’s gift card to grab anything else! — Basket includes: Wagon, Mr. Heater, Extra propane tanks for the heater, Bleacher chair, Waterproof blanket, $25 Dick’s Sporting Goods gift card, Gum and sunflower seeds
Relax & Unwind: Ultimate Spa Escape - Minor A Orioles item
$50

Luxury Spa Basket – Valued at $300 -- Indulge in ultimate relaxation with this luxurious spa basket, generously donated by the Minor A Orioles. Filled with premium self-care essentials, it’s perfect for unwinding and pampering yourself at home. Bid now and treat yourself or someone special! -- Basket includes: Sugar scrub, Body butter, Body cream, Conditioner, Shampoo, Room spray, Shower steamer, Soap bar, Wallflower bulb, Wallflower plug, Sanitizer, Moisturizing body wash, Hand soap, Mist, Body lotion, Bubble bath, Body wash/ foam bath, 3-wick candle, Body oil, Chocolate/ basket
Fam Fun Frenzy: Games, Grub & Good Times! - Majors Orioles item
$100

Family Fun Night Basket – Valued at $540 -- Enjoy endless entertainment with this amazing family fun package, donated by the Majors Orioles! Packed with games, activities, and restaurant gift cards, it’s the perfect recipe for laughter, bonding, and great memories. Bid now for a fun-filled adventure! -- Basket includes: Family games - Rumikub, Headbanz, New Phone Who Dis?, What Do You Meme?, and Dominos; Gift cards - The Hop Stop $40, In the Mix $30, The Hamburger Factory $60, The Lookout at Lake Poway $30, Domino's Pizza $40, City Fun Center $40, City Fun Center Mini Bowling $60, Mello Yoga $59, Customized Player Trading Cards $50; Mello Yoga tote, water bottle, & sticker
Ultimate Wellness: Recharge & Revitalize! - T-Ball Marauders item
$100

"Ultimate Wellness" Basket – Valued at $600 -- Prioritize your health and well-being with this incredible package, donated by the Majors Angels! Featuring a relaxing massage session – let the stress melt away with a professional massage that will leave you feeling refreshed and rejuvenated. A Chiropractic Care Appointment – Align your body and experience the benefits of expert chiropractic care, perfect for improving posture, reducing pain, and increasing mobility. 30 Days FREE at Burn Boot Camp – Jump into a month of unlimited, high-energy workouts designed to empower and challenge you in an incredible community. Whether you’re a beginner or a fitness fanatic, Burn Boot Camp will push you to new levels! A Physical Therapy Voucher – Whether you’re recovering from an injury or just want to move better and feel stronger, this physical therapy session will help you optimize your movement and get back to doing what you love. It’s packed with everything you need to feel stronger, healthier, and recharged. Bid now and invest in YOU!
Titan's Baseball Summer Camp - Poway Baseball item
$50

Valued at $165 -- Certificate is good for (1) one registration for Titan's Baseball Camp this summer! The Poway High School Baseball Program would like to invite all baseball players ages 6 to 15 to participate in our annual Titan Baseball Summer Camps. Sessions available in June: #1: June 16th - June 19th: K, 1st, 2nd, 3rd, and 4th graders: 8:45 a.m. to 11:45 a.m. #2: June 23rd - June 26th: 3rd, 4th, 5th, and 6th graders: 8:45 a.m. to 11:45 a.m. #3: July 14th - July 17th: 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, and 9th graders: 8:45 a.m. to 11:45 a.m. *Upcoming Fall 2025 grade level Each session lasts 4 days: Monday through Thursday. Morning camp times will be 8:45 a.m. to 11:45 a.m. The camp is open to all Poway and non-Poway players and offers an opportunity for future high schoolers to learn how things are done at the high school level while at high school facilities. The camp staff will include Freshman, JV, and Varsity coaches. Assistant coaches will be current and former high school players. Players will rotate through defensive and offensive stations on Monday, Tuesday, and Wednesday. Thursday will be a skills competition day. -- For more info, please visit -- https://www.titanbaseballcamp.org/
Score Your Prime Spot: PALL VIP Parking Pass item
$250

***PRICELESS*** -- Get ready to upgrade your game day experience with our exclusive VIP parking pass! With this pass, you'll have prime parking privileges in the upper lot, right by the Snack Shack, for the entire Spring 2025 AND Fall 2025 seasons. Say goodbye to the hassle of searching for a spot and hello to convenient, stress-free parking every time you attend an event. Don't miss out on this opportunity to elevate your parking experience and make game days even more enjoyable. Bid now and secure your spot in style! -- Includes: One (1) Spring 2025 through Fall 2025 VIP Parking Pass* *Good thru November 30, 2025

