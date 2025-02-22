eventClosed

Palo Verde Auction 2025

3450 Louis Rd, Palo Alto, CA 94303, USA

Sewing Party with Mrs. Cleland! 1 of 5 item
Sewing Party with Mrs. Cleland! 1 of 5
$5

Sewing Party - Let your creativity shine at this hands-on sewing party! Students will learn basic sewing skills while crafting their very own stuffed animals or other fun fabric creations. Snacks included! Each of the 5 ticket winners can bring a friend! 4th and 5th graders Date: 5/21/25 Time: 1:30PM - 3PM Location: Palo Verde Room 17
Principal for a Day item
Principal for a Day
$5

Experience what it's like to be the school site leader of wonderful Palo Verde! Help with morning announcements, make some class visits, set the lunch music playlist, and maybe even help with a school-wide assembly. Activities will be planned in conjunction with Mr. Lee prior to the Big Day.
Pick the Spirit Week Theme, K-2 item
Pick the Spirit Week Theme, K-2
$5

In consultation with Ms. Lee and the PBIS team, the winner of this event will select the theme of a Wednesday Spirit Day at school. Grades K-2 students only
Pick the Spirit Week Theme, 3-5 item
Pick the Spirit Week Theme, 3-5
$5

In consultation with Ms. Lee and the PBIS team, the winner of this event will select the theme of a Wednesday Spirit Day at school. Grades 3-5 students only
Noon Music Playlist Hero, K-2 item
Noon Music Playlist Hero, K-2
$5

Set the vibe with your own set list for Noon Music. In consultation with Ms. Lee, approved songs will be played at a lunch recess for the whole school to enjoy. Grades K-2 students only
Noon Music Playlist Hero, 3-5 item
Noon Music Playlist Hero, 3-5
$5

Set the vibe with your own set list for Noon Music. In consultation with Ms. Lee, approved songs will be played at a lunch recess for the whole school to enjoy. Grades 3-5 students only
Linden Tree Visit and Treat with Mrs. Hansen, K-2 item
Linden Tree Visit and Treat with Mrs. Hansen, K-2
$5

Linden Tree Visit (child gets to pick out a book) and then go for a treat (child's choice) in Los Altos. Mrs. Hansen will work with the parents to find a date and time that works best. Grades K-2 students only
Linden Tree Visit and Treat with Mrs. Hansen, 3-5 item
Linden Tree Visit and Treat with Mrs. Hansen, 3-5
$5

Linden Tree Visit (child gets to pick out a book) and then go for a treat (child's choice) in Los Altos. Mrs. Hansen will work with the parents to find a date and time that works best. Grades 3-5 students only
Baking and Books with Mrs. Segall item
Baking and Books with Mrs. Segall
$5

Come and bake something delicious with Mrs. Segall. While we wait for the magic to happen in the oven, we'll happily lounge about, snacking and reading together! Auction winner can invite up to 3 friends to join. Date: 5/21/2025 Time: 3:00 PM - 5:00PM Location: Palo Verde Room 19 and kitchen
Dinner and a Movie with Mrs. Rice, 1 of 2 item
Dinner and a Movie with Mrs. Rice, 1 of 2
$5

One student and one friend are invited to come and eat a pizza dinner and watch a movie with Mrs. Rice. I will even teach you the secret to my gumball machine! (Parents can take advantage of nearby University Avenue in Palo Alto for a date night out!) Current and former students of Mrs. Rice Date: 5/10/2025 Time: 6:30 PM - 8:30PM Location: Mrs. Rice's House in Menlo Park
Lunch and Books Inc.with Mrs. Agrama item
Lunch and Books Inc.with Mrs. Agrama
$5

Enjoy lunch at Gott's and pick out a book at Books Inc. with Mrs. Agrama. All students at Palo Verde Date: 5/3/2025 Time: 12:00PM - 1:30 PM Location: Gott's and Books Inc. (Town and Country Village)
5th Grade Promotion Reserved Seating - 4 seats item
5th Grade Promotion Reserved Seating - 4 seats
$5

Witness the culmination of years of hard work and dedication from the front row! This auction item secures you and three guests prime seats at the 5th-grade promotion ceremony. Be part of the celebration as our graduates walk across the stage, ready to conquer middle school and beyond. Don't miss this opportunity to create a front-row memory that will last a lifetime. Family of existing 5th graders Date: 6/5/25 Time: 9-10AM Location: Palo Verde Elementary
Parking Space, August - October item
Parking Space, August - October
$5

Win the ultimate convenience and bragging rights with your very own dedicated parking space at Palo Verde! From August to October, you'll have the prime parking spot closest to the school entrance, ensuring a stress-free drop-off and pick-up experience. This exclusive perk is perfect for busy parents or anyone who values a hassle-free start to their day. Don't miss out on this opportunity to secure your spot and make your school commute a breeze!
Parking Space, November - February item
Parking Space, November - February
$5

Win the ultimate convenience and bragging rights with your very own dedicated parking space at Palo Verde! From November to February, you'll have the prime parking spot closest to the school entrance, ensuring a stress-free drop-off and pick-up experience--even in the rain. This exclusive perk is perfect for busy parents or anyone who values a hassle-free start to their day. Don't miss out on this opportunity to secure your spot and make your school commute a breeze!
Parking Space, March - June item
Parking Space, March - June
$5

Win the ultimate convenience and bragging rights with your very own dedicated parking space at Palo Verde! From March to June, you'll have the prime parking spot closest to the school entrance, ensuring a stress-free drop-off and pick-up experience. But that's not all! Your car will enjoy being parked in fresh spring air, making every school run a joy. This exclusive perk is perfect for busy parents or anyone who values a hassle-free start to their day. Don't miss out on this opportunity to secure your spot and make your school commute a breeze, and your car happy too!
