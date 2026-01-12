Palos Verdes Links -

About the memberships

Palos Verdes Links Memberships

Annual Membership (Active Members)
$375

Renews yearly on: October 1

Annual Membership (Active Members — due by the October chapter meeting).
National Dues (Active Members)
$325

Renews yearly on: March 15

National Yearly Dues (Active Members — due by the March chapter meeting).
National Dues (Alumna Members)
$15

No expiration

National Yearly Dues (Alumna Members — due by the March chapter meeting).
