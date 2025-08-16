Panamanian Folkloric Group of Hampton Roads's Shop

🎨 Designed by our Treasurer, Geny Banks, and inspired by Panama’s rich folkloric culture.

👕 100% Ultra Cotton | Available in 5 colors: Purple, Teal, Orange, White, Blue





_____





🎨 Diseñadas por nuestra Tesorera, Geny Banks, e inspiradas en la hermosa cultura folclórica de Panamá.

👕 100% Algodón Ultra | Disponible en 5 colores: Morado, Turquesa, Naranja, Blanco, Azul