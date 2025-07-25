Panda Wednesday 2025-26

Hosted by
Includes a choice of 1 side, apple chips and juice
Includes a choice of 1 side, apple chips and juice
Includes a choice of 1 side, apple chips and juice
Includes a choice of 1 side, apple chips and juice
Includes a choice of 1 side, apple chips and juice
Includes a choice of 1 side, apple chips and juice
Includes a choice of 1 side, apple chips and juice
Includes a choice of 1 side, apple chips and juice
Includes a choice of 1 side and juice
Includes a choice of 1 side and juice
Includes a choice of 1 side and juice
Includes a choice of 1 side and juice
Includes a choice of 1 side and juice
Includes a choice of 1 side and juice
Includes a choice of 1 side and juice
Includes a choice of 1 side and juice
Choice of entree and includes juice
Choice of entree and includes juice
Choice of side and includes juice
Choice of side and includes juice
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!