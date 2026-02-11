TROPIKOKETAS GOLF SOCIETY

Paquetes Exclusivos de Patrocinio Tropikoketas Golf Society

MIMOSA SPONSOR item
MIMOSA SPONSOR
$150

Sponsor de apoyo por evento (Clínicas)


El Mimosa Sponsor representa el primer gesto de respaldo hacia el movimiento TropiKoketas. Es una contribución enfocada exclusivamente en una clínica específica, ayudando a sostener un espacio donde nuevas mujeres dan sus primeros pasos en el golf con elegancia y confianza.

Este paquete está diseñado para quienes desean apoyar una experiencia puntual, manteniendo vivo el ambiente acogedor, formativo y femenino que caracteriza nuestras clínicas.

El Mimosa Sponsor:

  • Apoya una clínica específica.
  • Es mencionado oficialmente durante el evento.
  • Forma parte del agradecimiento institucional de esa jornada.
  • Contribuye directamente a que más mujeres puedan acceder a formación con propósito.

Es un respaldo sencillo, claro y significativo.

HIBISCUS SPONSOR item
HIBISCUS SPONSOR
$300

Sponsor destacado por evento


El Hibiscus Sponsor representa un nivel superior de presencia dentro de un evento específico. Es un apoyo visible y reconocido dentro de la experiencia, acompañando el crecimiento y la conexión que se genera en cada clínica o encuentro.

Este paquete mantiene enfoque por evento, pero con mayor protagonismo institucional.

El Hibiscus Sponsor:

  • Apoya un evento específico.
  • Es reconocido durante la apertura y cierre.
  • Forma parte del material visual del evento.
  • Recibe visibilidad digital posterior relacionada a esa actividad.

Es ideal para quienes desean una presencia más marcada dentro de una experiencia concreta.

ORCHID SPONSOR item
ORCHID SPONSOR
$750

Sponsor premium por evento


La Orchid representa elegancia, distinción y refinamiento. Este sponsor eleva la experiencia de un evento puntual con una presencia sólida y memorable.


Es el paquete por evento más alto dentro de las clínicas, diseñado para marcas que desean proyectar alineación con elegancia, disciplina y liderazgo femenino.


La Orchid:

  • Patrocina un evento específico con presencia destacada.
  • Es mencionada como sponsor principal del evento.
  • Tiene mayor visibilidad digital vinculada a esa jornada.
  • Refuerza su imagen dentro de un entorno femenino exclusivo y formativo.

Es presencia puntual… pero con impacto.

AZALEA REPRESENTATION SPONSOR item
AZALEA REPRESENTATION SPONSOR
$1,000

Sponsor de representación en torneos externos


La Azalea simboliza tradición, respeto y excelencia competitiva. Este paquete no patrocina un evento interno, sino que respalda la representación oficial de TropiKoketas en torneos externos donde participamos como sociedad.

La Azalea:

  • Apoya la participación oficial en torneos.
  • Respaldará el nombre TropiKoketas cuando se compite fuera.
  • Forma parte del reconocimiento institucional de representación.
  • Se vincula al espíritu competitivo con elegancia y liderazgo.

Este sponsor se asocia al momento donde disciplina y presencia se ponen a prueba en escenarios formales.

GOLDEN PALM SPONSOR item
GOLDEN PALM SPONSOR
$1,500

Sponsor anual

Golden Palm representa estabilidad, continuidad y compromiso a largo plazo con el movimiento.

Es un sponsor anual que acompaña a TropiKoketas durante todo el ciclo de actividades, no solo en un evento específico. Su presencia es constante y forma parte del desarrollo sostenido del proyecto.

Incluye visibilidad digital continua durante el año y presencia institucional en eventos internos.

Golden Palm es para quienes creen en la constancia, la comunidad y el crecimiento progresivo.

LEGACY SPONSOR item
LEGACY SPONSOR
$3,000

Sponsor anual principal

Legacy es el nivel más alto de patrocinio dentro de TropiKoketas.

No se trata solo de visibilidad, sino de posicionamiento dentro del movimiento como sponsor principal anual. Representa compromiso con la filosofía, liderazgo femenino, formación y legado.

El Legacy Sponsor:

  • Tiene la mayor presencia digital anual.
  • Es reconocido institucionalmente como sponsor principal.
  • Forma parte de la comunicación oficial del movimiento.
  • Acompaña el crecimiento estructural del proyecto.

Legacy no es un apoyo puntual.
Es una decisión de respaldo sólido y continuo.

