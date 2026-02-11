Paquetes Exclusivos de Patrocinio Tropikoketas Golf Society

Sponsor de apoyo por evento (Clínicas)





El Mimosa Sponsor representa el primer gesto de respaldo hacia el movimiento TropiKoketas. Es una contribución enfocada exclusivamente en una clínica específica, ayudando a sostener un espacio donde nuevas mujeres dan sus primeros pasos en el golf con elegancia y confianza.

Este paquete está diseñado para quienes desean apoyar una experiencia puntual, manteniendo vivo el ambiente acogedor, formativo y femenino que caracteriza nuestras clínicas.

El Mimosa Sponsor:

Apoya una clínica específica.

Es mencionado oficialmente durante el evento.

Forma parte del agradecimiento institucional de esa jornada.

Contribuye directamente a que más mujeres puedan acceder a formación con propósito.

Es un respaldo sencillo, claro y significativo.