Paquetes Exclusivos de Patrocinio Tropikoketas Golf Society

Sponsor de apoyo por evento (Clínicas)
El Mimosa Sponsor representa el primer gesto de respaldo hacia el movimiento TropiKoketas. Es una contribución enfocada exclusivamente en una clínica específica, ayudando a sostener un espacio donde nuevas mujeres dan sus primeros pasos en el golf con elegancia y confianza.
Este paquete está diseñado para quienes desean apoyar una experiencia puntual, manteniendo vivo el ambiente acogedor, formativo y femenino que caracteriza nuestras clínicas.
El Mimosa Sponsor:
Es un respaldo sencillo, claro y significativo.
Sponsor destacado por evento
El Hibiscus Sponsor representa un nivel superior de presencia dentro de un evento específico. Es un apoyo visible y reconocido dentro de la experiencia, acompañando el crecimiento y la conexión que se genera en cada clínica o encuentro.
Este paquete mantiene enfoque por evento, pero con mayor protagonismo institucional.
El Hibiscus Sponsor:
Es ideal para quienes desean una presencia más marcada dentro de una experiencia concreta.
Sponsor premium por evento
La Orchid representa elegancia, distinción y refinamiento. Este sponsor eleva la experiencia de un evento puntual con una presencia sólida y memorable.
Es el paquete por evento más alto dentro de las clínicas, diseñado para marcas que desean proyectar alineación con elegancia, disciplina y liderazgo femenino.
La Orchid:
Es presencia puntual… pero con impacto.
Sponsor de representación en torneos externos
La Azalea simboliza tradición, respeto y excelencia competitiva. Este paquete no patrocina un evento interno, sino que respalda la representación oficial de TropiKoketas en torneos externos donde participamos como sociedad.
La Azalea:
Este sponsor se asocia al momento donde disciplina y presencia se ponen a prueba en escenarios formales.
Sponsor anual
Golden Palm representa estabilidad, continuidad y compromiso a largo plazo con el movimiento.
Es un sponsor anual que acompaña a TropiKoketas durante todo el ciclo de actividades, no solo en un evento específico. Su presencia es constante y forma parte del desarrollo sostenido del proyecto.
Incluye visibilidad digital continua durante el año y presencia institucional en eventos internos.
Golden Palm es para quienes creen en la constancia, la comunidad y el crecimiento progresivo.
Legacy es el nivel más alto de patrocinio dentro de TropiKoketas.
No se trata solo de visibilidad, sino de posicionamiento dentro del movimiento como sponsor principal anual. Representa compromiso con la filosofía, liderazgo femenino, formación y legado.
El Legacy Sponsor:
Legacy no es un apoyo puntual.
Es una decisión de respaldo sólido y continuo.
