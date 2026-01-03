Ravens Girls Basketball Program

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About this event

Parent Pep Rally

12433 E 104th Pl

Commerce City, CO 80022, USA

Parent Pep Rally Single ticket W/ T shirt
$75

Incudes Food for 1, 2 drink Tickets (mocktail or cocktail) & 1 T shirt of choice

Parent Pep Rally Single Ticket w/ Hoodie
$85

Incudes Food for 1, 2 drink Tickets (mocktail or cocktail) & 1 Hoodie of choice!

Parent Pep Rally 2 Tickets w/ 2 T-Shirts
$125

Incudes Food for 2, 4 drink Tickets (mocktail or cocktail) & 2 T shirt’s of choice

Parent Pep Rally 2 Tickets w/ 2 Hoodies
$140

Incudes Food for 2, 4 drink Tickets (mocktail or cocktail) & 2 Hoodies of choice

1 ticket NO Ravens Gear
$60

Incudes Food for 1, 2 drink Tickets (mocktail or cocktail)

2 Tickets NO Gear
$100

Incudes Food for 2,

& 4 drink Tickets (mocktail or cocktail)

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