🏡¡Participa y gana la transformación de tu sala de TV con una renovación moderna y elegante!

✅ Participantes mínimos: la rifa se llevará a cabo solo si hay al menos 55 participantes. Si no se alcanza esta cantidad para la fecha prevista, la rifa se pospone al mes siguiente hasta completar el mínimo.





✅ Segunda ronda: si no sale ganador en la primera vuelta, todos los compradores podrán participar nuevamente con un BOLETO AL 50 % DE DESCUENTO.





✅ Tercera oportunidad: si tampoco hay ganador en la segunda ronda, quienes hayan comprado boleto en la primera y segunda vuelta recibirán un BOLETO GRATIS para la tercera ronda.



