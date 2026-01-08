BMS PTA

Hosted by

BMS PTA

About this event

Party In The Meadow Ticket Packages- BMS Tricky Tray 2026

138 Eagle Rock Ave

East Hanover, NJ 07936, USA

The Starter Stack
$50

3 Silver sheets (75 tickets)
2 Gold sheets (50 tickets)
1 Platinum sheet (5 tickets)

(Save $10)

The Classic
$100

4 Silver sheets (100 tickets)
4 Gold sheets (100 tickets)
3 Platinum sheets (15 tickets)
(Save $35)

The Level Up
$150

5 Silver sheets (125 tickets)
5 Gold sheets (125 tickets)
4 Platinum sheets (20 tickets)
2 Diamond tickets
(Save $65)

The Boss Move
$200

5 Silver sheets (125 tickets)
5 Gold sheets (125 tickets)
5 Platinum sheets (25 tickets)
1 Diamond sheet (5 tickets)
(Save $100)

The Big Daddy
$300

(Save $140)
6 Silver sheets (150 tickets)
6 Gold sheets (150 tickets)
6 Platinum sheets (30 tickets)
2 Diamond sheets (10 tickets)

