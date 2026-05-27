HBCU Day Party on Purpose-Pearls of Promise TN

About this event
114 28th Ave N, Nashville, TN 37203, USA
$100 Food & Beverage Voucher Per Table
2-Valet Parking Tickets
VIP Only Bar Access
$100 Food & Beverage Voucher Per Table
2-Valet Parking Tickets
VIP Only Bar Access
Reserved Booth Seating for up to 4 Guests | Name included in sponsor recognition signage | Logo included in sponsor slide rotation on venue monitors | Social media recognition | Recognition during sponsor appreciation announcements | $100 Food & Beverage hospitality voucher | 1 Parking Pass
Get 2 tickets for $130.00
VIP Reserved Booth Seating for up to 10 Guests | Premium signage placement at venue | Logo included in sponsor slide rotation on venue monitors | Premier Logo placement on event marketing material | Social media recognition | Recognition during sponsor appreciation announcements | $200 Food & Beverage hospitality voucher | 2 Parking Passes
Reserved Booth Seating for up to 6 Guests | Name included in sponsor recognition signage | Logo included in sponsor slide rotation on venue monitors | Logo on event marketing material | Social media recognition | Recognition during sponsor appreciation announcements | $100 Food & Beverage hospitality voucher | 2 Parking Passes
4 General Admission Tickets | Name included in sponsor recognition signage | Logo included in sponsor slide rotation on venue monitors | Social media recognition | Recognition during sponsor appreciation announcements | $100 Food & Beverage hospitality voucher | 1 Parking Pass
2 General Admission Tickets| Name included in sponsor recognition signage | Social media recognition | Logo included in sponsor slide rotation on venue monitors
1 General Admission Ticket | Name included in sponsor recognition signage | Logo included in sponsor slide rotation on venue monitors
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