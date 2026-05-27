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Pearls Of Promise Foundation

About this event

HBCU Day Party on Purpose-Pearls of Promise TN

Vibes Bar & Lounge

114 28th Ave N, Nashville, TN 37203, USA

General Admission
$95
VIP-4 Person Table
$440
This is a group ticket, it includes 4 tickets

$100 Food & Beverage Voucher Per Table

2-Valet Parking Tickets
VIP Only Bar Access

VIP-6 Person Table
$660
This is a group ticket, it includes 6 tickets

$100 Food & Beverage Voucher Per Table

2-Valet Parking Tickets
VIP Only Bar Access

VIP-Excellence Sponsor
$500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Reserved Booth Seating for up to 4 Guests | Name included in sponsor recognition signage | Logo included in sponsor slide rotation on venue monitors | Social media recognition | Recognition during sponsor appreciation announcements | $100 Food & Beverage hospitality voucher | 1 Parking Pass


General Admission-2-for-1
$130
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Get 2 tickets for $130.00

Founders Sponsor
$2,500
This is a group ticket, it includes 10 tickets

VIP Reserved Booth Seating for up to 10 Guests | Premium signage placement at venue | Logo included in sponsor slide rotation on venue monitors | Premier Logo placement on event marketing material | Social media recognition | Recognition during sponsor appreciation announcements | $200 Food & Beverage hospitality voucher | 2 Parking Passes

Legacy Sponsor
$1,000
This is a group ticket, it includes 6 tickets

Reserved Booth Seating for up to 6 Guests | Name included in sponsor recognition signage | Logo included in sponsor slide rotation on venue monitors | Logo on event marketing material | Social media recognition | Recognition during sponsor appreciation announcements | $100 Food & Beverage hospitality voucher | 2 Parking Passes


Excellence Sponsor
$500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

4 General Admission Tickets | Name included in sponsor recognition signage | Logo included in sponsor slide rotation on venue monitors | Social media recognition | Recognition during sponsor appreciation announcements | $100 Food & Beverage hospitality voucher | 1 Parking Pass


Heritage Sponsor
$250
This is a group ticket, it includes 2 tickets

2 General Admission Tickets| Name included in sponsor recognition signage | Social media recognition | Logo included in sponsor slide rotation on venue monitors

Pride Sponsor
$100

1 General Admission Ticket | Name included in sponsor recognition signage | Logo included in sponsor slide rotation on venue monitors

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