Filipinos of Temecula Valley
eventClosed
Paskong Pinoy
27725 Jefferson Ave
Temecula, CA 92590
addExtraDonation
$
General admission
$35
Dinner for 1
Dinner for 1
seeMoreDetailsMobile
closed
FTV Merch
$55
Dinner for 1 + FTV Shirt created by PSTgearrr
Dinner for 1 + FTV Shirt created by PSTgearrr
seeMoreDetailsMobile
closed
Non Food Vendor
$80
Dinner for 1 + Vendor Table + Social Media Ad
Dinner for 1 + Vendor Table + Social Media Ad
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout