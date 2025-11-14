PASSION

Passion Exclusive 2025-2026 Burton Group Buy

1. Anon M4 Goggles (Cylindrical) + Lens + Mask - 25% OFF
$272.81

Available in 4 color combinations;


Low-Bridge Fit;


Retail price: $339.95;

Discounted price is $254.96 + $17.85 sales tax

2. Anon M5 Goggles + Bonus Lens + MFI® Face Mask - 25%OFF
$252.75

Available in 4 color combinations;


Low-Bridge Fit;


Retail price: $314.95;
Discounted price is $236.21 and $16.54 sales tax 

3. Anon Merak WaveCel® Ski & Snowboard Helmet - 20%OFF
$291

 Available in 3 colors and 4 sizes

Retail price: 339.95;
Discounted price is $271.96 and $19.04 sales tax 

4. Burton [ak]® Expedition GORE-TEX Gloves - 25%OFF
$192.56

Available in True Black and 5 sizes

Retail price: $239.95;
Discounted price is $179.96 and $12.60 sales tax 

5. Burton [ak]® Clutch GORE-TEX Gloves - 25%OFF item
5. Burton [ak]® Clutch GORE-TEX Gloves - 25%OFF
$120.33

Available in Summit Taupe and 5 sizes

Retail price: $149.95;
Discounted price is $112.46 and $7.87 sales tax 

6. Women's Burton Hideaway Flat Top Snowboard - 20%OFF
$393.72

Available in 5 sizes

Retail price: $459.95;
Discounted price is $367.96 and $25.76 sales tax 

7. Women's Burton Feelgood Camber Snowboard - 20%OFF
$556.36

Available in 3 colors and 4 sizes

Retail price: $649.95;
Discounted price is $519.96 and $36.40 sales tax 

8. Women's Step On® Escapade Re:Flex Binding - 20%OFF
$342.36

Available in White and 3 sizes

Retail price: $399.95;
Discounted price is $319.96 and $22.40 sales tax 

9. Women's Burton Lexa Re:Flex Snowboard Bindings - 20%OFF
$256.76

Available in 2 colors and 3 sizes

Retail price: $299.95;
Discounted price is $239.96 and $16.80 sales tax 

10. Women's Burton Limelight BOA® Snowboard Boots - 20%OFF
$308.12

Available in 2 colors and 11 sizes (Regular Fit)

Retail price: $359.95;
Discounted price is $287.96 and $20.16 sales tax 

11. Women's Waverange X Step On® Snowboard Boots - 20%OFF
$427.96

Available in 3 colors and 10 sizes (Regular Fit)

Retail price: $499.95;
Discounted price is $399.96 and $28.00 sales tax 

12. Women's Reserve GORE-TEX 2L Insulated Jacket - 25%OFF
$353.06

Available in 4 colors and 4 sizes

Retail price: $439.95;
Discounted price is $329.96 and $23.10 sales tax 

13. Women's Burton [ak]® Upshift GORE-TEX 2L Jacket - 25%OFF
$389.17

Available in 5 colors and 4 sizes

Retail price: $484.95;
Discounted price is $363.71 and $25.46 sales tax 

14. Women's [ak]® Kimmy GORE-TEX 3L Stretch Jacket - 25%OFF
$521.58

Available in 2 colors and 4 sizes

Retail price: $649.95;
Discounted price is $487.46 and $34.12 sales tax 

15. Women's Burton [ak]® Summit GORE-TEX 2L Pants - 25%OFF
$353.06

Available in 3 colors and 4 sizes (Regular)

Retail price: $439.95;
Discounted price is $329.96 and $23.10 sales tax 

16. Women's [ak]® Summit GORE‑TEX 2L Insulated Pants 25%OFF
$381.14

Available in 2 colors and 5 sizes (Regular)

Retail price: $474.95;
Discounted price is $356.21 and $24.93 sales tax 

17. Women's [ak]® Kimmy GORE-TEX 2L Bib Pants - 25%OFF
$409.23

Available in 5 colors and 5 sizes (Regular&Tall)

Retail price: $509.95;
Discounted price is $382.46 and $26.77 sales tax 

18. Men's Instigator PurePop Camber Snowboard - 20%OFF
$393.72

Available in 3 sizes

Retail price: $459.95;
Discounted price is $367.96 and $25.76 sales tax 

19. Men's Burton Custom Camber Snowboard - 20%OFF
$582.04

Available in Glow and 9 sizes

Retail price: $679.95;
Discounted price is $543.96 and $38.08 sales tax 

20. Men's Burton Cartel Re:Flex Snowboard Bindings - 20%OFF
$256.76

Available in 2 colors and 2 sizes

Retail price: $299.95;
Discounted price is $239.96 and $16.80 sales tax 

21. Men's Step On® Genesis Re:Flex Bindings - 20%OFF
$342.36

Available in 2 colors and 4 sizes

Retail price: $399.95;
Discounted price is $319.96 and $22.40 sales tax 

22. Men's Burton Photon BOA® Snowboard Boots - 20%OFF
$410.84

Available in 2 colors and 6 sizes (Regular Fit)

Retail price: $479.95;
Discounted price is $383.96 and $26.88 sales tax 

23. Men's Waverange X Step On® Snowboard Boots - 20%OFF
$427.96

Available in Black and 11 sizes (Regular Fit)

Retail price: $499.95;
Discounted price is $399.96 and $28.00 sales tax 

24. Men's Burton [ak]® Cyclic GORE‑TEX 2L Jacket - 25%OFF
$389.17

Available in 6 colors and 5 sizes

Retail price: $484.95;
Discounted price is $363.71 and $25.46 sales tax 

25. Men's [ak]® Hover GORE‑TEX 3L Stretch Jacket - 25%OFF
$577.76

Available in 4 colors and 5 sizes;


Retail price: $719.95;
Discounted price is $539.96 and $37.80 sales tax 

26. Men's Burton [ak]® LZ GORE‑TEX 2L Down Jacket - 25%OFF
$581.77

Available in 2 colors and 5 sizes;


Retail price: $724.95;
Discounted price is $543.71 and $38.06 sales tax 

27. Men's Burton [ak]® Cyclic GORE‑TEX 2L Pants - 25%OFF
$353.06

Available in 6 colors and 5 sizes (Regular);


Retail price: $439.95;
Discounted price is $329.96 and $23.10 sales tax 

28. Men's Burton [ak]® Cyclic GORE-TEX 2L Bib Pants - 25%OFF
$409.23

Available in 4 colors and 5 sizes (Regular);


Retail price: $509.95;
Discounted price is $382.46 and $26.77 sales tax 

29. Men's [ak]® Freebird GORE‑TEX 3L Stretch Bib - 25%OFF
$561.71

Available in 4 colors and 6 sizes (Regular);


Retail price: $699.95;
Discounted price is $524.96 and $36.75 sales tax 

