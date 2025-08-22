Pasta Party Scholarship Fundraiser 2025

COMMUNITY TRAILBLAZER $500 ♦ Opportunity to personally present a scholarship on stage ♦ Recognition by sponsor level with logo in all print, digital and social media ♦ Logo in printed program and full screen rotating logo on large monitors at event ♦ 8 guest tickets
COMMUNITY INFLUENCER $250 ♦ Recognition by sponsor level with small logo in all print, digital and social media ♦ Small Logo in printed/digital + rotating listing on jumbo-screen event center monitors ♦ 4 guest tickets with preferred seating location (purchase up to 4 additional tickets at $25 each)
COMMUNITY ADVOCATE $175 ♦ Recognition by sponsor level in all print, digital and social media ♦ Name listing in printed/digital + rotating listing on jumbo-screen event center monitors ♦ 2 guest tickets (purchase up to 6 additional tickets at $25 each)
