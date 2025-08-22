Pasta Party Scholarship Fundraiser 2025

6655 CO-115

Florence, CO 81226, USA

Individual Ticket
$25
COMMUNITY TRAILBLAZER SPONSOR
$500

COMMUNITY TRAILBLAZER $500 ♦ Opportunity to personally present a scholarship on stage ♦ Recognition by sponsor level with logo in all print, digital and social media ♦ Logo in printed program and full screen rotating logo on large monitors at event ♦ 8 guest tickets

COMMUNITY INFLUENCER SPONSOR
$250

COMMUNITY INFLUENCER $250 ♦ Recognition by sponsor level with small logo in all print, digital and social media ♦ Small Logo in printed/digital + rotating listing on jumbo-screen event center monitors ♦ 4 guest tickets with preferred seating location (purchase up to 4 additional tickets at $25 each)

COMMUNITY ADVOCATE SPONSOR
$175

COMMUNITY ADVOCATE $175 ♦ Recognition by sponsor level in all print, digital and social media ♦ Name listing in printed/digital + rotating listing on jumbo-screen event center monitors ♦ 2 guest tickets (purchase up to 6 additional tickets at $25 each)

