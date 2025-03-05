Patchtown Days Vendor Registration

2 Eckley Main St

Weatherly, PA 18255, USA

Vendor Registration
$30
Reserves one 10'x10' outdoor location for both days. Limited indoor space may be available upon request.
Electrical Hookup
$20
Reserves access to one 110-volt power outlet for both days.
Table Rental
$10
Reserves one 6' folding table for one day. Staff will deliver to your assigned spot.
Chair rental
$3
Reserves one molded plastic chair for one day. Staff will deliver to your assigned spot.

