Phyllis Wheatley Community Center Inc

Hosted by

Phyllis Wheatley Community Center Inc

About this event

Pathways Classic (Sponsorship)

8700 Edinbrook Crossing

Minneapolis, MN 55443, USA

Mulligan
$7,500

— 2 foursomes (8 golfers) & drink tickets

— Premium logo placement on marketing materials

— Logo featured across key event signage

— Provide welcome remarks at dinner (2-3 minutes)

— Full-page recognition in dinner program

— Recognition in post-event thank-you communications

— Dedicated social media spotlight

— Provide branded item in golfer gift bags

— Premier hole activation location

— Branding on all Mulligan game signage

— Logo/name recognition across all 2026 events

— Small dinner series: 2 seats

— Fall Gala: 6 tickets

Yellow Ball Challenge
$5,000

— 1 foursome (4 golfers) and drink tickets

— Prominent logo placement on event materials

— Recognition during dinner program

— Half-page recognition in dinner program

— Sponsor signage at one premium hole

— Exclusive branding tied to team competition

— Social media recognition

— Premier hole activation location

— Branded item inclusion in gift bags

— Logo/name recognition across all 2026 events

— Small dinner series: 2 seats

— Fall Gala: 4 tickets

Lunch/Dinner Host
$4,500

— 1 foursome (4 golfers) and drink tickets

— Logo placement on banquet signage

— Recognition during dinner program

— Half-page recognition in dinner program

— Hole signage

— Social media recognition

Golf Cart
$3,500

— 1 foursome (4 golfers) and drink tickets

— Logo placement on event signage

— Recognition during dinner program

— Quarter-page recognition in dinner program

— Hole signage

— Social media recognition

Photography
$2,500

— 2 golfer registrations and drink tickets

— Hole signage

— Logo on photography cart

— Name recognition in dinner program

— Social media recognition

Beverage Cart
$2,000

— 2 golfer registrations and drink tickets

— Hole signage

— Name recognition in dinner program

— Social media recognition (group acknowledgement)

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!