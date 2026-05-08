Pathways Classic (Sponsorship)

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About this event
— 2 foursomes (8 golfers) & drink tickets
— Premium logo placement on marketing materials
— Logo featured across key event signage
— Provide welcome remarks at dinner (2-3 minutes)
— Full-page recognition in dinner program
— Recognition in post-event thank-you communications
— Dedicated social media spotlight
— Provide branded item in golfer gift bags
— Premier hole activation location
— Branding on all Mulligan game signage
— Logo/name recognition across all 2026 events
— Small dinner series: 2 seats
— Fall Gala: 6 tickets
— 1 foursome (4 golfers) and drink tickets
— Prominent logo placement on event materials
— Recognition during dinner program
— Half-page recognition in dinner program
— Sponsor signage at one premium hole
— Exclusive branding tied to team competition
— Social media recognition
— Premier hole activation location
— Branded item inclusion in gift bags
— Logo/name recognition across all 2026 events
— Small dinner series: 2 seats
— Fall Gala: 4 tickets
— 1 foursome (4 golfers) and drink tickets
— Logo placement on banquet signage
— Recognition during dinner program
— Half-page recognition in dinner program
— Hole signage
— Social media recognition
— 1 foursome (4 golfers) and drink tickets
— Logo placement on event signage
— Recognition during dinner program
— Quarter-page recognition in dinner program
— Hole signage
— Social media recognition
— 2 golfer registrations and drink tickets
— Hole signage
— Logo on photography cart
— Name recognition in dinner program
— Social media recognition
— 2 golfer registrations and drink tickets
— Hole signage
— Name recognition in dinner program
— Social media recognition (group acknowledgement)
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