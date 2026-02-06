Patriots and Paws Sponsorship Bundle

Offered by
About the memberships
No expiration
Ideal for organizations entering a multi-event community partnership.
One (1) Group A event
One (1) Group B event
Honor Summit table for eight (8)
Year-round partner recognition
No expiration
Our most common level for established local businesses
Two(2) Group A events
Both Group B events
Honor Summit table for 8
Elevated recognition across events
No expiration
Top-tier partnership for anchor sponsors and community leaders
All three (3) Group A events
Both Group B events
Priority Honor Summit table for eight (8)
Premier year-long recognition
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!