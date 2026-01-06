Patrocina RETO FUTURO

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About this event
Presencia estratégica y visibilidad
🔹 Logo en la web oficial y landing del evento
🔹 Mención verbal durante la conferencia
🔹 Logo en diapositivas iniciales y finales
🔹 Inclusión en mail de agradecimiento post-evento
🔹 1 acceso a Digital a Advance Pass
Marca que apoya el crecimiento y la innovación
🔹 Todo lo incluido en Aliado del Futuro
🔹 Logo destacado en materiales
🔹 Mención especial como patrocinador clave
🔹 Publicación dedicada en redes sociales del evento
🔹 2 accesos a Master Pass
🎯 Ideal para marcas que quieren visibilidad activa y conexión con la audiencia.
Marca que lidera el cambio
🔹 Todo lo incluido en Impulsor del Futuro
🔹 Logo principal en portada del evento
🔹 Mención como “Patrocinador Oficial de Reto Futuro”(4) Opciones
🔹 Participación breve en vivo (mensaje o bienvenida)
🔹 Base de leads segmentados (opt-in)
🔹 1 accesos Visionario del Futuro – VIP
🎯 Ideal para marcas que buscan impacto, autoridad y generación de oportunidades.
Donación de apoyo al objetivo final de cada uno de los eventos.
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