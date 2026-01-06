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Patrocina RETO FUTURO

Aliado del Futuro
$149.99

Presencia estratégica y visibilidad

🔹 Logo en la web oficial y landing del evento
🔹 Mención verbal durante la conferencia
🔹 Logo en diapositivas iniciales y finales
🔹 Inclusión en mail de agradecimiento post-evento
🔹 1 acceso a Digital a Advance Pass

Impulsor del Futuro
$259.99

Marca que apoya el crecimiento y la innovación

🔹 Todo lo incluido en Aliado del Futuro
🔹 Logo destacado en materiales
🔹 Mención especial como patrocinador clave
🔹 Publicación dedicada en redes sociales del evento
🔹 2 accesos a Master Pass

🎯 Ideal para marcas que quieren visibilidad activa y conexión con la audiencia.

Visionario Futuro
$399.99

Marca que lidera el cambio

🔹 Todo lo incluido en Impulsor del Futuro
🔹 Logo principal en portada del evento
🔹 Mención como “Patrocinador Oficial de Reto Futuro”(4) Opciones
🔹 Participación breve en vivo (mensaje o bienvenida)
🔹 Base de leads segmentados (opt-in)

🔹 1 accesos Visionario del Futuro – VIP

🎯 Ideal para marcas que buscan impacto, autoridad y generación de oportunidades.

Patrocinador que solo desea Apoyar la Obra
$49.99

Donación de apoyo al objetivo final de cada uno de los eventos.

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