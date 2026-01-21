Patrocina TRANSFORMACION EN LOS NEGOCIOS

Hosted by
Presencia estratégica y visibilidad
🔹 Logo en la web oficial y landing del evento
🔹 Mención verbal durante la conferencia
🔹 Logo en diapositivas iniciales y finales
🔹 Inclusión en mail de agradecimiento post-evento
🔹 1 acceso a Digital a Advance Pass
Marca que apoya el crecimiento y la innovación
🔹 Todo lo incluido en Aliado Transformador
🔹 Logo destacado en materiales
🔹 Mención especial como patrocinador clave
🔹 Publicación dedicada en redes sociales del evento
🔹 2 accesos a Master Pass
🎯 Ideal para marcas que quieren visibilidad activa y conexión con la audiencia.
$
