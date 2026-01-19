PCAC Delta Sigma Theta Sorority Inc's Annual Membership Dues

Offered by
About the memberships
Valid until March 12, 2027
National Per Capita $10.00
Local Dues $150.00
(No Late or Reinstatement Fees)
Valid until March 12, 2027
National Dues $190.00
National Per Capita $10.00
Local Dues $150.00
Valid until March 12, 2027
National Dues $190.00
National Per Capita $10.00
Local Dues $150.00
Late Fee $10.00-after Sep 30th
Valid until March 12, 2027
National Dues $190.00
National Per Capita $10.00
Local Dues $150.00
Reinstatement Fee $15.00-after Dec 31st
Valid until March 12, 2027
National Dues $190.00
National Per Capita $10.00
Local Dues $150.00
Reinstatement Fee $30.00-after Year 1
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!