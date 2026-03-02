Petersville Community Non_profit Corp

About this raffle

PCNPC Annual Spring Raffle 2026

One chance of winning
$20

ENTER FOR A CHANCE TO WIN BIG PRIZES! 🎟️

1ST PRIZE IS KLIM GEAR BOOTS HELMET COAT AND BIBS TO FIT! Value $1500!

donated by Hatcher Pass Willow!

2ND PRIZE IS ALASKA TIRE SERVICE TIRES OR RIMS UP TO $1000! Value $1000!

Donated by Alaska Tire Service!

3RD PRIZE 2 NIGHTS STAY FOR UP TO 6 PEOPLE AT BASECAMP IN TALKEETNA! Value $790! Donated by Talkeetna Basecamp!

4TH PRIZE IS ANNUAL PRESEASON SNOWMACHINE SERVICE! Value 499!

Donated by River City Power Sports! 

