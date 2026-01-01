Peak Academy

Offered by

Peak Academy

About this shop

Peak Academy Boxing Program Feb 2nd-March 6th

Tuesday's @ 5pm
$80

5-week Boxing program every Tuesday @ 5pm. Gloves sold separately


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Tuesday's @ 6:30pm
$80

5-week Boxing program every Tuesday @ 6:30pm. Gloves sold separately

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Thursdays @ 5pm
$80

5-week Boxing program every Thursday @ 5pm. Gloves sold separately

0
Thursdays @ 6:30
$80

5-week Boxing program every Thursday @ 6:30pm. Gloves sold separately

0
Scholarship Application
Free

Apply for financial aid for your student's participation. Award amount depends on availability and determination of need Gloves sold separately.

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