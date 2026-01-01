Peak Academy Boxing Program Feb 2nd-March 6th

About this shop
5-week Boxing program every Tuesday @ 5pm. Gloves sold separately
5-week Boxing program every Tuesday @ 6:30pm. Gloves sold separately
5-week Boxing program every Thursday @ 5pm. Gloves sold separately
5-week Boxing program every Thursday @ 6:30pm. Gloves sold separately
Apply for financial aid for your student's participation. Award amount depends on availability and determination of need Gloves sold separately.
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