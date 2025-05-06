eventClosed

Pegasus Art Market Silent Auction

1. Halo item
1. Halo
$40

auctionV2.input.startingBid

John Gutoskey Halo Silk Screen 15 in x 22 in
2. Cheese Board item
2. Cheese Board item
2. Cheese Board item
2. Cheese Board
$50

auctionV2.input.startingBid

Jim LaRocca Cheese Board, 2025 Wood & Granite 12 in x 12 in
3. b&w nude item
3. b&w nude
$40

auctionV2.input.startingBid

Leah Whiteman B&W Nude Lithograph 16 in x 23 in
4. Untitled item
4. Untitled
$40

auctionV2.input.startingBid

Leah Whiteman Untitled Lithograph 15 in x 23 in
Lee La Chamette ('A View from the Royal Exchange') item
Lee La Chamette ('A View from the Royal Exchange')
$200

auctionV2.input.startingBid

Richard Dighton, reissued by Thomas McLean Lee La Chamette ('A view from the Royal Exchange') Hand-coloured etching 15 in x 23 in Custom Framed
6. British Wingspan to Sacle item
6. British Wingspan to Sacle
$250

auctionV2.input.startingBid

Chrysa Koukoura British Wingspan to Scale Print 28 in x 40 in Custom Framed
7. Month-by-Month Guide of 74 Common British Fruits... item
7. Month-by-Month Guide of 74 Common British Fruits...
$60

auctionV2.input.startingBid

Stuart Gardiner (Commissioned by the V&A Musuem) Month-by-month guide of 74 common British fruits & vegetables Print 16.5 in x 23.4 in Custom Framed
8. Three Figures Framed item
8. Three Figures Framed
$30

auctionV2.input.startingBid

Mary Therese Davignon Three Figures Pastel 12.5 in x 24.5 in Custom Framed
9. Multimedia on Canvas item
9. Multimedia on Canvas
$350

auctionV2.input.startingBid

Melissa James Multi-Media on Canvas 57 in x 47 in
10. Effect item
10. Effect
$350

auctionV2.input.startingBid

Fari Rahimi Effect Acrylic on Canvas 30 in x 24 in
11. Untitled item
11. Untitled
$75

auctionV2.input.startingBid

Mary Therese Davignon Untitled, 1975 Screen Print 16 in x 20 in
12. Full Woman item
12. Full Woman
$30

auctionV2.input.startingBid

Mary Therese Davignon Woman Pastel & Pencil 18 in x 24 in
13. Single Form item
13. Single Form
$20

auctionV2.input.startingBid

Mary Therese Davignon Single Form Charcoal 18 in x 24 in
14. Three Figures item
14. Three Figures
$20

auctionV2.input.startingBid

Mary Therese Davignon Three Figures Charcoal 18 in x 24 in
15. Head to Head item
15. Head to Head
$20

auctionV2.input.startingBid

Mary Therese Davignon Head to Head Pastel 18 in x 24 in
16. Two Forms item
16. Two Forms
$20

auctionV2.input.startingBid

Mary Therese Davignon Two Figures Pastel 18 in x 24 in
17. Purple Faust item
17. Purple Faust
$50

auctionV2.input.startingBid

Mary Therese Davignon Purple Faust Set Design, 1980 Ink Stamp 22 in x 16.5 in
18. Faust (1980) item
18. Faust (1980)
$50

auctionV2.input.startingBid

Mary Therese Davignon Faust Set Design, 1980 Collage; Marker, Paper 12.5 in x 7.5 in
19. Blue Nude item
19. Blue Nude
$35

auctionV2.input.startingBid

Mary Therese Davignon Blue Nude Water Color & Pastel 22 in x 16 in
20. Magnificent Seven Film Poster item
20. Magnificent Seven Film Poster
$100

auctionV2.input.startingBid

Kathryn Yingling Magnificent Seven Film Poster 15 in x 23 in
21. Untitled Purple item
21. Untitled Purple
$30

auctionV2.input.startingBid

Trang Quỳnh Thị Vũ Untitled Purple Acrylic on Canvas 14 in x 17.5 in
22. Self Portrait item
22. Self Portrait
$30

auctionV2.input.startingBid

Trang Quỳnh Thị Vũ Untitled Portrait Acrylic on Canvas 18 in x 14 in
23. Moon & Stars Sign item
23. Moon & Stars Sign
$75

auctionV2.input.startingBid

Marianne Benton Sharp Moon & Stars Sign Metal Sculpture 18.5 in x 15 in
24. Bunny Yard Sign item
24. Bunny Yard Sign
$50

auctionV2.input.startingBid

Marianne Benton Sharp Bunny Sign Metal Sculpture 23 in x 51 in
25. Fishing Cat item
25. Fishing Cat
$75

auctionV2.input.startingBid

Marianne Benton Sharp Fishing Cat Metal Sculpture 33 in x 31 in
26. Frenchie item
26. Frenchie
$75

auctionV2.input.startingBid

Marianne Benton Sharp Frenchie Metal Sculpture 18 in x 29 in
27. Jumping Fish item
27. Jumping Fish
$75

auctionV2.input.startingBid

Marianne Benton Sharp Jumping Fish Metal Sculpture 25 in x 32 in
28. Flowers item
28. Flowers
$50

auctionV2.input.startingBid

Marianne Benton Sharp Flowers Metal Sculpture 15 in x 34 in
29. Two-Legged Crane item
29. Two-Legged Crane
$85

auctionV2.input.startingBid

Marianne Benton Sharp Two Legged Crane Metal Sculpture 34 in x 67 in
30. One-Legged Crane item
30. One-Legged Crane
$85

auctionV2.input.startingBid

Marianne Benton Sharp One Legged Crane Metal Sculpture 38 in x 59 in
31. Dot Op. 1974 item
31. Dot Op. 1974
$125

auctionV2.input.startingBid

Andrew Polk Dot Op. 1974. Silkscreen Print. 17.5” x 28” A/P Unsigned
Under the Volcano item
Under the Volcano
$25

auctionV2.input.startingBid

Unknown Under the Volcano 1970’s vintage Blk/wht photo 8”x10”
33. Color Studies item
33. Color Studies
$85

auctionV2.input.startingBid

Spencer Brown-Pearn Color Studies. 2013. Silkscreen mono prints 10”x12”
34. Color Studies item
34. Color Studies
$30

auctionV2.input.startingBid

Spencer Brown-Pearn Color Studies. 2013. Silkscreen mono print 10”x12”
35. Kicking the Habitat (b&w) item
35. Kicking the Habitat (b&w)
$100

auctionV2.input.startingBid

Greg Metz Kicking the Habitat 1976 Lithograph blk and wht. 25.5” x 29" A/P
36. Kicking the Habitat (color) item
36. Kicking the Habitat (color)
$175

auctionV2.input.startingBid

Greg Metz Kicking the Habitat 1976 Lithograph Color 25.5” x 29 A/P
37. Interference Pattern Play item
37. Interference Pattern Play
$125

auctionV2.input.startingBid

Andrew Polk. Interference Pattern Play Silkscreen 1974 15”x20” A/P unsigned
38. Wave Series (1974) item
38. Wave Series (1974)
$125

auctionV2.input.startingBid

Andrew Polk. Wave Series 1974 Silkscreen Print 2/9 14”x 21”
39. Blue Plate Special (2003) item
39. Blue Plate Special (2003)
$50

auctionV2.input.startingBid

Karen Pilato. Blue Plate Special, 2003 Color photo, 4/10, 10.5" x 13.5" matted.
40. Muse Exorcism item
40. Muse Exorcism
$45

auctionV2.input.startingBid

Greg Metz Muse Exorcism, 1977 litho/collage found engravings 10.5”x 17”
41. Nomad Map Café item
41. Nomad Map Café
$125

auctionV2.input.startingBid

Greg Metz Nomad Map Café, 1977 Hand Colored Lithograph 9.5”x 11.5”
42. Rain or Shine item
42. Rain or Shine
$30

auctionV2.input.startingBid

Meghan Sparke Rain or Shine, 2003 Silkscreen, monoprint 10 ¾x 15 ¾
43. Neo Conquistadors, Invasion Study item
43. Neo Conquistadors, Invasion Study
$75

auctionV2.input.startingBid

Greg Metz Neo Conquistadors, Invasion study, silkscreen A/Imp, 2011, 11.5”x16”
44. Refugee Defined item
44. Refugee Defined
$50

auctionV2.input.startingBid

Brittany Ellendey Refugee Profile, 2012 Silkscreen A/imp 14”x17”
45. So Happy to See You Again item
45. So Happy to See You Again
$50

auctionV2.input.startingBid

Julia McLain So Happy to See You Again Silkscreen, 3/10, 12”x18”
46. Fleeting Flamingos item
46. Fleeting Flamingos
$150

auctionV2.input.startingBid

Nancy Hild Fleeting Flamingos, 1976 Ink 22.5”x 28” unsigned
47. Upon Eagles Wing item
47. Upon Eagles Wing
$75

auctionV2.input.startingBid

Chas McGough Upon Eagles Wing, 1974 off set print, edition 50 20.5”x27”
48. Untitled (1975) item
48. Untitled (1975)
$150

auctionV2.input.startingBid

Chas McGough Untitled, 1975 Watercolor on board 23.5”x 36”
49. Escarpment Study, Untitled item
49. Escarpment Study, Untitled
$125

auctionV2.input.startingBid

Jerald Krepps Escarpment Study, Untitled, 1975 Lithograph A/P 20”x 26”
50. Escarpment Study 2, Untitled item
50. Escarpment Study 2, Untitled
$150

auctionV2.input.startingBid

Jerald Krepps Escarpment Study 2, Untitled, 1975 Lithograph A/P 20”x 26”
51. Night Vision/Office Park Series item
51. Night Vision/Office Park Series
$75

auctionV2.input.startingBid

Greg Metz Night Vision/ Office Park Series, 2006 color photo plex mounted 8”x30”
52. Cruddy City item
52. Cruddy City
$250

auctionV2.input.startingBid

Andrew Polk Cruddy City, 1978 Silkscreen print 2/16 4”x27”
53. Screaming J Hawkins item
53. Screaming J Hawkins
$75

auctionV2.input.startingBid

Karl Wirsum, Screaming J Hawkins, 1968 illustrated Album cover reprint on 1/8” Sintra, for ‘Code Yellow Exhibition’ 2014, UTDallas Main Gallery 24”x30”
54. Big Brother and the Holding Company item
54. Big Brother and the Holding Company
$75

auctionV2.input.startingBid

Victor Moscoso Big Brother and The Holding Company poster design reprint on 1/8 Sintra, 1966 for ‘Code Yellow Exhibition’ 2014, UTDallas Main Gallery 24”x30”
55. The Sleep of Reason Produces Monsters item
55. The Sleep of Reason Produces Monsters
$75

auctionV2.input.startingBid

Francisco Goya The Sleep of Reason Produces Monsters, 1797- 1799 reprint Silkscreen on 1/8” sintra, for ‘Code Yellow Exhibition’ 2014, UTDallas Main Gallery, 24”x30”
56. Scarecrow item
56. Scarecrow
$75

auctionV2.input.startingBid

William Kentridge, Scarecrow, 2010, Silkscreen reprint of original Charcoal Drawing on 1/8 Sintra, 1966 for ‘Code Yellow Exhibition’ 2014, UTDallas Main Gallery
57. Kristin item
57. Kristin
$300

auctionV2.input.startingBid

John Pomara, Kristin, 2018 Mixed Media glitched photo ink jet print/ acrylic enamel 25”x25”
58. Undulation #3 (1975) item
58. Undulation #3 (1975)
$125

auctionV2.input.startingBid

Andrew Polk Undulation #3. 1975 Silkscreen 2/9 31.25”x 24” signed
59. Artist Interpretation of Valentine item
59. Artist Interpretation of Valentine
$20

auctionV2.input.startingBid

Trang Quỳnh Thị Vũ Interpretation of Valentine Acrylic on Canvas 14 in x 14 in
60. Artist Interpretation of Kiki item
60. Artist Interpretation of Kiki
$20

auctionV2.input.startingBid

Trang Quỳnh Thị Vũ Interpretation of Kiki Acrylic on Canvas 14 in x 14 in
61. Artist Interpretation of Sakura item
61. Artist Interpretation of Sakura
$20

auctionV2.input.startingBid

Trang Quỳnh Thị Vũ Interpretation of Sakura Acrylic on Canvas 14 in x 14 in
62. Artist Interpretation of Durga item
62. Artist Interpretation of Durga
$20

auctionV2.input.startingBid

Trang Quỳnh Thị Vũ Durga Acrylic on Canvas 14 in x 17.5 in
63. Tecnica Sobre Tela item
63. Tecnica Sobre Tela
$400

auctionV2.input.startingBid

A. Diaz Guerrero Tecnica Sobre Tela Mixed Media on Canvas 52" x 32"
64. Untitled item
64. Untitled
$400

auctionV2.input.startingBid

65. Shine item
65. Shine
$100

auctionV2.input.startingBid

Johnny Olson Untitled canvas : mixed media : acrylic with paint marker 16" x 20"
66. Mixed Collage item
66. Mixed Collage
$40

auctionV2.input.startingBid

Bret Ardoin Mixed Collage 16"x12"
67. Untitled item
67. Untitled item
67. Untitled item
67. Untitled
$75

auctionV2.input.startingBid

Ashling Han Untitled Pottery, Yarns, Metal, Mixed Media Surface 16" x 7.5" **Wooden pieces for display
69. Carnelian Stone Necklace item
69. Carnelian Stone Necklace
$50

auctionV2.input.startingBid

Linda James Carnelian Stone Necklace Copper Metal & Beads
70. Hand Beaded Necklace item
70. Hand Beaded Necklace
$10

auctionV2.input.startingBid

Unknown Hand Beaded Necklace
71. Untitled Watercolor item
71. Untitled Watercolor
$35

auctionV2.input.startingBid

Krystal Read @okreadyartgo Untitled Watercolor
72. Ice Cream item
72. Ice Cream
$30

auctionV2.input.startingBid

Krystal Read / @okreadyartgo Ice Cream
73. Iron-On item
73. Iron-On
$30

auctionV2.input.startingBid

Aiden Korthof Iron-On
74. Cocoon item
74. Cocoon item
74. Cocoon
$30

auctionV2.input.startingBid

Arden Martinez Cocoon
75. Shapes of Sound item
75. Shapes of Sound
$35

auctionV2.input.startingBid

Matilda Aparido Shapes of Sound
76. Beach Night Fun item
76. Beach Night Fun
$35

auctionV2.input.startingBid

Alexandria Wesley Beach Night Fun
77. Insectivorous item
77. Insectivorous
$35

auctionV2.input.startingBid

Alex Hernandez Insectivorous
78. Moonrise in Alaska item
78. Moonrise in Alaska
$40

auctionV2.input.startingBid

Bob Churchill
79. Sunset in Alaska item
79. Sunset in Alaska
$40

auctionV2.input.startingBid

Bob Churchill
80. Loon on Alaska Lake item
80. Loon on Alaska Lake
$40

auctionV2.input.startingBid

Bob Churchill

common:zeffyTipDisclaimerTicketing