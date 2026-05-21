PENTECOST MP3 ALBUM: YEAR-A

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ALBUM (7) SONG TRACKS
Quality Mp3 Digital Album!
© All Song Tracks Created by Fr. Michael Maurice
1. HOLY WIND GATHERING HYMN 4:04.
2. SPIRIT FIRE - ENTRANCE ANTIPHON - A - 2:28.
3. LORD, SEND OUT YOUR SPIRIT– RESPONSORIAL PSALM - A - 3:04.
4. COME HOLY SPIRIT - GOSPEL ACCLAMATION - A - 0:45.
5. O’ HOLY FIRE – OFFERTORY HYMN - A - 5:19.
6. BREATH OF THE HOLY SPIRIT– COMMUNION ANTIPHON – A – 3:04
7. GOING OUT IN JESUS’ NAME– RECESSIONAL SONG – A - 3:04.
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