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PENTECOST MP3 ALBUM: YEAR-A

PENTECOST SUNDAY MP3 ALBUM YEAR - A item
PENTECOST SUNDAY MP3 ALBUM YEAR - A
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ALBUM (7) SONG TRACKS

Quality Mp3 Digital Album!

© All Song Tracks Created by Fr. Michael Maurice


1. HOLY WIND GATHERING HYMN 4:04.


2. SPIRIT FIRE - ENTRANCE ANTIPHON - A - 2:28.

                                       

3. LORD, SEND OUT YOUR SPIRIT– RESPONSORIAL PSALM - A - 3:04.


4. COME HOLY SPIRIT - GOSPEL ACCLAMATION - A - 0:45.             

 

5. O’ HOLY FIRE – OFFERTORY HYMN - A - 5:19.      

 

6. BREATH OF THE HOLY SPIRIT– COMMUNION ANTIPHON – A – 3:04      


7. GOING OUT IN JESUS’ NAME– RECESSIONAL SONG – A - 3:04.

                         

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