P.E.O. Chapter AD Flower Shop

Geranium color : red
Quart $5.10 x 8Min order quantity: $40.80
16current available
78
2026-WK18
Geranium Color: White
Quart $5.10 x 8Min order quantity: $40.80
120
2026-WK18
Geranium Color Pink
Quart
$5.10 x 8Min order quantity: $40.80
352
2026-WK18
Lantana Yellow 3.5"
$3.30 x 12 Min order quantity: $39.60
24
2026-WK20
200
2026-WK21
Lantana Red 3.5"
$3.30 x 12 Min order quantity: $39.60
108
-
540
2026-WK20
Dusty Miller 3.5"
$2.40 x 12 Min order quantity: $39.60
252
2026-WK18
Lobelia Sky Blue 3.5"
$4.95 x 12 Min order quantity: $59.40
216 current
-
264
2026-WK18
Lobelia Rose 3.5"
$3.30 x 12 Min order quantity: $39.60
264
2026-WK18
Marigold African Yellow 6of6"
$ 4.20 x 6 Min order quantity:
$25.20
252 currrent available
-
320
2026-WK19
Marigold Tangerine6 of 6
$ 4.20 x 6 Min order quantity:
$25.20
72
-
96
2026-WK18
Petunia Star 6 of 6
$ 4.20 x 6 Min order quantity:
$25.20
210
2026-WK18
Petunia Burgandy 6 of 6
$ 4.20 x 6 Min order quantity:
$25.20
174 current available
-
159
2026-WK18
Petunia Red 6 of 6
$ 4.20 x 6 Min order quantity:
$25.20
168 Current availability
-
240
2026-WK18
Petunia Blue 6 of 6
$ 4.20 x 6 Min order quantity:
$25.20
156 current availability
-
236
2026-WK18
Petunia White 6 of 6
$ 4.20 x 6 Min order quantity:
$25.20
168 current availability
-
240
2026-WK18
Petunia Mix 6 of 6
$ 4.20 x 6 Min order quantity:
$25.20
240 current available
2026-WK18
Zinnia Mix 6 of 6
$5.10 x 6 Min order quantity:
$30.60
267 current available
2026-WK17
Zinnia Dreamland Mix 6 of 6
$5.10 x 6 Min order quantity:
$30.60
112 current available
2026-WK17
Zinnia Queeny Lime Orange Mix 6 of 6
$5.10 x 6 Min order quantity:
$30.60
130 current available
2026-WK17
Begonia Nonstop Deep Rose 3.5"
$3.3 x 12 Min order quantity:
$39.60
204 current available
2026-WK18
Begonia Nonstop Mooca Bright Orange3.5"
$3.3 x 12 Min order quantity:
$39.60
216 current availability
2026-WK18
Osteospermum 4D™ BLUE ICE 3.5"
$4.95x 12 Min order quantity:
$59.40
12 Current available
156
2026-WK18
Osteospermum Zion Morning Sun 3.5"
$4.95x 12 Min order quantity:
$59.40
24 current available
-
280
2026-WK20
Crazytunia black & White 3.5"
$3.30x 12 Min order quantity:
$39.60
144
2026-WK18
Potato vine 3.5"
$4.95 x 12 Min order quantity:
$59.40
12 current availabl
852
2026-WK18
Potato vine Blackie 3.5"
$4.95 x 12 Min order quantity:
$59.40
48 current available
660
2026-WK18
12" basket: Moonlite
$42.00 x 2 Min order quantity:
$84.00
15 current available
16
2026-WK20
12" basket: Pink Parrot
$42.00 x 2 Min order quantity:
$84.00
41 current available
-
23
2026-WK20
12" basket: Saffron Sunrise
$42.00 x 2 Min order quantity:
$84.00
17 available current
-
2
2026-WK18
12" basket: Tiger's Blood
$42.00 x 2 Min order quantity:
$84.00
7 current available
-
48
2026-WK22
DelphiniumDark Blue Black 3.5"
$3.45 x 12 Min order quantity:
$41.40
348
2026-WK18
Delphinium Pink/White 3.5"
$3.45 x 12 Min order quantity:
$41.40
372
2026-WK18
Lavender Nico 3.5"
$4.35 x 12 Min order quantity:
$52.20
576 current available
900
2026-WK20
Shasta Daisy Becky 3.5"
$3.45 x 12 Min order quantity:
$41.40
12 Current available
240
2026-WK18
Iceland Poppy scarlet3.5"
$3.45 x 12 Min order quantity:
$41.40
660
2026-WK20
Poppy Oriental Fruit Punch 3.5"
$3.45 x 12 Min order quantity:
$41.40
276 available current
588
2026-WK45
Phlox Woodland Purple Creeping 3.5"
$3.45 x 12 Min order quantity:
$41.40
48 current available
432
2026-WK24
Agapanthus Storm cloud quart
$8.32 x 8 Min order quantity:
$66.60
485 current available
Echinacea Kismet Red
quart
$8.32 x 8 Min order quantity:
$66.60
544 Current availability
Echinacea Kismet Raspberry
quart
$8.32 x 8 Min order quantity:
$66.60
384 current availability:
336
2026-WK24
Echinacea Sombrero Lemon Yellow
quart
$7.05 x 8 Min order quantity:
$56.40
208 current available
Tomato San Marzano
3.5 12 pack
$2 .40x 12 Min order quantity: $28.80
285
2026-WK17
Tomato Beefsteak
3.5 12 pack
$2.40x 12 Min order quantity: $28.80
261
2026-WK17
Tomato Early Girl
3.5 12 pack
$2 .40x 12 Min order quantity: $28.80
180
2026-WK1
