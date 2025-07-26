PEO Chapter UD "Christmas in August"

520 C Avenue, Coronado, CA
A painted wooden ornament of the Hotel del Coronado. Approximate size is 4" x 6"
Date on back is 2004. Approximate value of this ornament is $35.00.
2003 Glass Hotel del Coronado Christmas ornament.
Approximate Size 4" x 4"
A vintage Santa and holly are on the front of this glass ornament. The back features an image of the Hotel del Coronado surrounded by a holly motif.
No box available
Estimated value $125.00
2004 Hotel Del Coronado ornament - 100 Years of Light.
Approximate size 3.5" diameter
Ornament in original red box
Estimated value is $100.00
2005 Hotel Del Coronado ornament - Holiday by the Sea
Approximate size 3.5" diameter
Ornament in original red box
Estimated value is $100.00
2006 Hotel Del Coronado ornament.
Approximate size 5" diameter
Ornament in original box
Estimated value is $150.00
2008 Hotel Del Coronado annual holiday ornament
Approximate size 4" diameter
Ornament in original box
Estimated value is $300
2009 Hotel Del Coronado ornament
Approximate size 4" diameter
Ornament in original box
Estimated value is $210.00
2010 handcrafted Hotel Del Coronado holiday themed ornament bell
Approximate size 2" tall
Estimated value is $20
2010 Hotel Del Coronado ornament
Approximate size 5" x 4"
Ornament in original box
Estimated value is $165.00
2011 Hotel Del Coronado ornament
Approximate size 4" x 5"
Ornament in original box
Estimated value is $165.00
2013 Hotel Del Coronado oyster shell ornament
Approximate size 4" x 3"
Estimated value is $25.00
2013 Hotel Del Coronado ornament
Approximate size 5" diameter
Ornament in original box
Estimated value is $250
2014 Hotel Del Coronado annual holiday ornament
Approximate size 4.5" x 3"5"
Ornament in original box
Estimated value is $115.00
2015 Hotel Del Coronado ornament
Extremely rare!
Approximate size 4" x 3"
Ornament in original box
Estimated value is $400
2016 Hotel Del Coronado Annual Holiday ornament
Approximate size 4" x 4"
Ornament in original box
Estimated value is $150
2017 Hotel Del Coronado Annual Holiday ornament
"Winter of Whimsey"
Approximate size 6" x 6"
Ornament in original box
Estimated value is $175.00
2018 Hotel Del Coronado Annual Holiday ornament
Approximate size 5" x 4"
Ornament in original box
Estimated value is $150
2020 Hotel Del Coronado Annual Holiday ornament
Approximate size 6" x 4"
Ornament in original box
Estimated value is $125
Coronado, CA Wooden Boat Holiday ornament
Approximate size 4" x 6"
Estimated value is $25
Hotel Del Coronado Kurt Adler Suitcase ornament
Approximate size 4" x 3"
Estimated value is $50
Coronado Historical Association Shopping Bag Holiday Music Box - plays Jingle Bells
Approximate size is 4" x 4"
Estimated value is $40
Red Ruby Slipper Holiday ornament #1
Approximate size is 2" x 4"
Estimated value is $50
Red Ruby Slipper Holiday ornament #2
Approximate size 2" x 4"
Estimated value is $50
Painted ceramic Santa with sailboat
Approximate size 6" tall
Estimated Value $100.00
San Diego Zoo Panda Ornament
Estimated Value $50
Approximate Size 6" diameter
Hotel del Coronado Glass Memory Ball Ornament
Approximate Size:
Estimated Value: $150.00
