PEO Chapter UD "Christmas in August"

520 C Avenue, Coronado, CA

Wooden Hotel del Ornament item
Wooden Hotel del Ornament
$15

A painted wooden ornament of the Hotel del Coronado. Approximate size is 4" x 6"

Date on back is 2004. Approximate value of this ornament is $35.00.

Hotel Del Coronado Annual Ornament 2003 item
Hotel Del Coronado Annual Ornament 2003
$50

2003 Glass Hotel del Coronado Christmas ornament.

Approximate Size 4" x 4"

A vintage Santa and holly are on the front of this glass ornament. The back features an image of the Hotel del Coronado surrounded by a holly motif.

No box available

Estimated value $125.00

2004 Hotel del Coronado Annual Ornament - 100 Years of Light item
2004 Hotel del Coronado Annual Ornament - 100 Years of Light
$50

2004 Hotel Del Coronado ornament - 100 Years of Light.

Approximate size 3.5" diameter

Ornament in original red box

Estimated value is $100.00

2005 Hotel del Coronado Annual Ornament - Holiday by the Sea item
2005 Hotel del Coronado Annual Ornament - Holiday by the Sea
$50

2005 Hotel Del Coronado ornament - Holiday by the Sea

Approximate size 3.5" diameter

Ornament in original red box

Estimated value is $100.00

2006 Hotel del Coronado Annual Holiday Ornament item
2006 Hotel del Coronado Annual Holiday Ornament
$50

2006 Hotel Del Coronado ornament.

Approximate size 5" diameter

Ornament in original box

Estimated value is $150.00

2008 Hotel del Coronado Annual Holiday Ornament item
2008 Hotel del Coronado Annual Holiday Ornament
$50

2008 Hotel Del Coronado annual holiday ornament

Approximate size 4" diameter

Ornament in original box

Estimated value is $300

2009 Hotel del Coronado Annual Holiday Ornament item
2009 Hotel del Coronado Annual Holiday Ornament
$50

2009 Hotel Del Coronado ornament

Approximate size 4" diameter

Ornament in original box

Estimated value is $210.00

2010 Hotel del themed Flower Pot Ornament item
2010 Hotel del themed Flower Pot Ornament
$5

2010 handcrafted Hotel Del Coronado holiday themed ornament bell

Approximate size 2" tall

Estimated value is $20

2010 Hotel Del Coronado Annual Holiday Ornament item
2010 Hotel Del Coronado Annual Holiday Ornament
$50

2010 Hotel Del Coronado ornament

Approximate size 5" x 4"

Ornament in original box

Estimated value is $165.00

2011 Hotel del Coronado Annual Holiday Ornament item
2011 Hotel del Coronado Annual Holiday Ornament
$50

2011 Hotel Del Coronado ornament

Approximate size 4" x 5"

Ornament in original box

Estimated value is $165.00

2013 Hotel del Coronado handcrafted Oyster Shell Ornament item
2013 Hotel del Coronado handcrafted Oyster Shell Ornament
$10

2013 Hotel Del Coronado oyster shell ornament

Approximate size 4" x 3"

Estimated value is $25.00

2013 Hotel Del Coronado Annual Holiday Ornament item
2013 Hotel Del Coronado Annual Holiday Ornament
$75

2013 Hotel Del Coronado ornament

Approximate size 5" diameter

Ornament in original box

Estimated value is $250

2014 Hotel del Coronado Annual Holiday Ornament item
2014 Hotel del Coronado Annual Holiday Ornament
$50

2014 Hotel Del Coronado annual holiday ornament

Approximate size 4.5" x 3"5"

Ornament in original box

Estimated value is $115.00

2015 Hotel del Coronado Annual Holiday Ornament item
2015 Hotel del Coronado Annual Holiday Ornament
$100

2015 Hotel Del Coronado ornament

Extremely rare!

Approximate size 4" x 3"

Ornament in original box

Estimated value is $400

2016 Hotel del Coronado Annual Holiday Ornament item
2016 Hotel del Coronado Annual Holiday Ornament
$50

2016 Hotel Del Coronado Annual Holiday ornament

Approximate size 4" x 4"

Ornament in original box

Estimated value is $150

2017 Hotel del Coronado Annual Holiday Ornament item
2017 Hotel del Coronado Annual Holiday Ornament
$50

2017 Hotel Del Coronado Annual Holiday ornament

"Winter of Whimsey"

Approximate size 6" x 6"

Ornament in original box

Estimated value is $175.00

2018 Hotel del Coronado Annual Holiday Ornament item
2018 Hotel del Coronado Annual Holiday Ornament
$50

2018 Hotel Del Coronado Annual Holiday ornament

Approximate size 5" x 4"

Ornament in original box

Estimated value is $150

2020 Hotel del Coronado Annual Holiday Ornament item
2020 Hotel del Coronado Annual Holiday Ornament
$50

2020 Hotel Del Coronado Annual Holiday ornament

Approximate size 6" x 4"

Ornament in original box

Estimated value is $125

Coronado, CA Wooden Boat Holiday Ornamet item
Coronado, CA Wooden Boat Holiday Ornamet
$10

Coronado, CA Wooden Boat Holiday ornament

Approximate size 4" x 6"

Estimated value is $25

Kurt Adler Hotel Del Suitcase Ornament item
Kurt Adler Hotel Del Suitcase Ornament
$10

Hotel Del Coronado Kurt Adler Suitcase ornament

Approximate size 4" x 3"

Estimated value is $50

Coronado Historical Association Holiday Ornament item
Coronado Historical Association Holiday Ornament
$15

Coronado Historical Association Shopping Bag Holiday Music Box - plays Jingle Bells

Approximate size is 4" x 4"

Estimated value is $40

Wizard of Oz Red Ruby Slipper Holiday Ornament #1 item
Wizard of Oz Red Ruby Slipper Holiday Ornament #1
$10

Red Ruby Slipper Holiday ornament #1

Approximate size is 2" x 4"

Estimated value is $50

Wizard of Oz Red Ruby Slipper Holiday Ornament #2 item
Wizard of Oz Red Ruby Slipper Holiday Ornament #2
$10

Red Ruby Slipper Holiday ornament #2

Approximate size 2" x 4"

Estimated value is $50

Painted Ceramic Santa with Sailboat item
Painted Ceramic Santa with Sailboat
$25

Painted ceramic Santa with sailboat

Approximate size 6" tall

Estimated Value $100.00

San Diego Zoo Panda Ornament item
San Diego Zoo Panda Ornament
$20

San Diego Zoo Panda Ornament

Estimated Value $50

Approximate Size 6" diameter

Hotel del Coronado Glass Memory Ball Ornament item
Hotel del Coronado Glass Memory Ball Ornament
$50

Hotel del Coronado Glass Memory Ball Ornament

Approximate Size:

Estimated Value: $150.00

