North Tyler Performing Arts Workshop

About this event
July 6-10
Monday - Friday 9AM-9:45AM
Instructor Alva Borens
July 6-10
Monday-Friday 10AM - !0:45AM
Instructor Alva Borens
July 6-10
Monday - Friday 11:00AM - 12:00PM
Instructor Pam Erwin
July 6-10
Monday - Friday12:00PM-12:45PM
Instructor Pam Erwin
Instructor Illy Kirven
July 6 - 1:00PM - 4PM - Introduction to Musical Theatre
July 7 - 1:00PM - 2:00PM - Recap to Musical Theatre
July 7 - 2:00PM - 4:00PM - Musical Theater Studies
July 8 - 1:00PM - 4:00PM - Scene Prep/Selections/Vocals
Total Workshop Sessions 21 Hours
Registration Fee Total $100.00
July 13-17 (Mon - Fri) (Kindergarten-2nd Grade)
Instructor Alva Borens
9AM-9:45AM
July 13-17 (Mon-Fri)
10:00AM-10:45AM
Instructor Shurrell Wiebe
July 13-17 (Mon-Fri)
11:00AM-12:00PM
Instructor Shurrell Wiebe
July 13-17 (Mon-Fri)
1:00PM-2:00PM
Instructors Kimla Ferguson and Eniyah Watson
July 13-17 (Mon-Fri)
2:30PM - 3:30PM
Instructors Kimla Ferguson and Eniyah Watson
July 13-17 (Mon-Fri)
5:00PM - 6:00PM
Instructor Shurrell Wiebe
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!