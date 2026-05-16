Empowerment Community Development Corporation

Hosted by

Empowerment Community Development Corporation

About this event

North Tyler Performing Arts Workshop

3000 N Border Ave

Tyler, TX 75702, USA

Creative Movement & Singing(4yrs-Kinder) item
Creative Movement & Singing(4yrs-Kinder)
$25

July 6-10

Monday - Friday 9AM-9:45AM

Instructor Alva Borens



Creative Movement & Singing (1st-2nd Grade) item
Creative Movement & Singing (1st-2nd Grade)
$25

July 6-10

Monday-Friday 10AM - !0:45AM

Instructor Alva Borens


Mime and Improvisation item
Mime and Improvisation
$25

July 6-10

Monday - Friday 11:00AM - 12:00PM

Instructor Pam Erwin

Improvisational Movement item
Improvisational Movement
$25

July 6-10

Monday - Friday12:00PM-12:45PM

Instructor Pam Erwin


Musical Theatre Workshop Ages 12-18 item
Musical Theatre Workshop Ages 12-18
$100

Instructor Illy Kirven

July 6 - 1:00PM - 4PM - Introduction to Musical Theatre

July 7 - 1:00PM - 2:00PM - Recap to Musical Theatre

July 7 - 2:00PM - 4:00PM - Musical Theater Studies

July 8 - 1:00PM - 4:00PM - Scene Prep/Selections/Vocals


Total Workshop Sessions 21 Hours

Registration Fee Total $100.00


Dance Workshop - Pre-Dance item
Dance Workshop - Pre-Dance
$25

July 13-17 (Mon - Fri) (Kindergarten-2nd Grade)

Instructor Alva Borens

9AM-9:45AM

Dance Workshop - Beginner Ballet item
Dance Workshop - Beginner Ballet
$25

July 13-17 (Mon-Fri)

10:00AM-10:45AM

Instructor Shurrell Wiebe

Dance Workshop - Beginner Modern/Jazz item
Dance Workshop - Beginner Modern/Jazz
$25

July 13-17 (Mon-Fri)

11:00AM-12:00PM

Instructor Shurrell Wiebe

Dance Workshop - Majorette item
Dance Workshop - Majorette
$25

July 13-17 (Mon-Fri)

1:00PM-2:00PM

Instructors Kimla Ferguson and Eniyah Watson

Dance Workshop - Beginner/Intermediate Jazz item
Dance Workshop - Beginner/Intermediate Jazz
$25

July 13-17 (Mon-Fri)

2:30PM - 3:30PM

Instructors Kimla Ferguson and Eniyah Watson

Dance Workshop - Intermediate/Modern Jazz item
Dance Workshop - Intermediate/Modern Jazz
$25

July 13-17 (Mon-Fri)

5:00PM - 6:00PM

Instructor Shurrell Wiebe

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!