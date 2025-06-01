eventClosed

CFC Members, Families and Friends Souvenir Program Ad form

Personal - Outside Back Cover
$600
Full Page, 8.5" x 11" Only 1 space available
Personal - Inside Front Cover
$500
Full Page, 8.5" x 11" Only 1 space available
Personal - Inside Back Cover
$500
Full Page, 8.5" x 11" Only 1 space available
Personal - Inside Full Page
$150
Full Page, 8.5" x 11"
Personal - Inside Half Page
$100
Half Page, 8.5" x 5.5"

common:zeffyTipDisclaimerTicketing