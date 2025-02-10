Mt Pleasant Animal Shelter Inc

Mt Pleasant Animal Shelter Inc

Pet Palooza 2026 Sponsorship

7-9 Civic Center Rd

Livingston, NJ 07039, USA

Presenting Sponsor
$10,000

Logo featured on event page (w/link), ​
Recognition on all event related collateral including posters, signage, social and emails,​
Prime logo placement on Pet Palooza t-shirts (if applicable)​,
4x6 banner displayed at event and MPAS premises for 1 year​,
Onstage recognition plus speaking opportunity, ​
Prime tent placement for 20x20, (1) 8ft table/4 chairs,​
10 admissions​

T-Shirt Sponsor
$7,500

Logo on event page (w/link),​
Top tier logo on Pet Palooza t-shirts​,
Recognition on event posters, signage, social and emails,​
4x6 banner displayed at event,​
Onstage recognition​,
Prime tent placement, 1 table/2 chairs​,
5 admissions​

Clear the Shelter Sponsor
$5,000

Logo on event page (w/link),​
Logo on Pet Palooza t-shirts​ (if applicable),
Recognition on signage, social and emails​,
4x6 banner displayed at event ,
Onstage recognition,​
Prime tent placement, 1 table/4 chairs​,
5 admissions​

Red Carpet Sponsor (Fashion Show)
$3,000

Logo on event page​,
Logo on Pet Palooza t-shirts​ (if applicable),
Recognition on signage ​

Logo on Pup-arazzi Wall
Mentions in Fashion Show promotions including social media​,
Onstage mention during Fashion Show​
Prime tent placement near contests, 1 table/2 chairs,​
1 guest judge spot​,

Play Zone Sponsor
$2,500

Logo on event page​

Logo on Pet Palooza t-shirts (if applicable)​

Recognition on signage in Play Zone​

Onstage recognition​

Prime tent placement near Play Zone

1 table/2 chairs​

Volunteer opportunity​

Pet Contest Sponsor
$1,500

Logo on event page
Recognition on signage
Mentions in contest promotions,​
Onstage mention during Pet Contests​,
Prime tent placement near contests, 1 table/2chairs​

Bounce House Sponsor
$1,000

Logo on event page​

Logo on signage at Bounce House​

1 table/2 chairs​

Friend
$500

Logo on event page
1 table/2 chairs

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!