Peter and the Wolf

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About this event
Please leave 6:00 pm concert for very young kids due to their early bed time.
Free admission for pre-K kids.
The amount includes $10 tax deductible donation to VMAF to support future events.
Please leave 6:00 pm concert for very young kids due to their early bed time.
Free admission for pre-K kids.
The amount includes $15 tax deductible donation to VMAF to support future events.
Please leave 6:00 pm concert for very young kids due to their early bed time.
Free admission for pre-K kids.
The amount includes $15 tax deductible donation to VMAF to support future events.
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