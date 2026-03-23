Virtuosi Music & Art Foundation

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About this event

Peter and the Wolf

114 Franklin St

Santa Clara, CA 95050, USA

Student under 18
$15

Please leave 6:00 pm concert for very young kids due to their early bed time.


Free admission for pre-K kids.


The amount includes $10 tax deductible donation to VMAF to support future events.

General Admission (Early Bird till 4/11)
$20
Available until Apr 11

Please leave 6:00 pm concert for very young kids due to their early bed time.


Free admission for pre-K kids.


The amount includes $15 tax deductible donation to VMAF to support future events.

General Admission
$25

Please leave 6:00 pm concert for very young kids due to their early bed time.


Free admission for pre-K kids.


The amount includes $15 tax deductible donation to VMAF to support future events.

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