Fleetwood - Topton Swim

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Fleetwood - Topton Swim

About this raffle

Peter Pipers Pickle Palace Fundraiser

Honey Fig Pistachio Cheese Spread
$8

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Smoky Bacon Cheddar Cheese Dip
$8

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Spinach Artichoke Cheese Dip
$8

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Grilled Street Corn Cheese Dip
$8

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Buffalo Chicken Cheese Dip
$8

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Sweet N Spicy Pickle Chips
$8

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Horseradish Pickle Chips
$8

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Thin Classic Dill Pickle Chips
$8

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Cool Ranch Pickle Chips
$8

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Bread N Butter Pickle Chips
$8

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Dill Pickle Salsa
$8

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Ghost Pepper Garlic Pickle Chips
$8

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Sauerkraut
$8

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Classic Dill Whole Pickles
$10

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Garlic Dill Whole Pickles
$10

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Horseradish Garlic Whole Pickles
$10

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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!