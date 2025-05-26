PFC Extreme's Raffle 2025

Prizes:





GRAND PRIZE - Ohio State vs Texas tickets (2 Tickets - Section 16 B (GREAT SEATS)





Ticket Baskets:

1) Columbus Crew Gift Basket (4 tickets to Crew game with Parking Pass, Crew Gift Card, Crew Fleece Blanket, Crew Decals, Crew Soccer Ball, Crew Scarf), 2) OSU Tailgate Basket

3) Homage Basket - $100 Homage Gift Card, 4 Clippers Tickets and 4 Crew2 Tickets

4) Movie Snack Kit - popcorn, several box candy, $40 Marcus Cinema gift card, and $100 Dave & Buster's Gift Card

5) Lemon Obsession Home Care Kit and Self Care Basket

6) Family Fun Night Basket

7) Charles Penzone and Kenneth's gift cards and care products

8) PFC Soccer Basket and $25 Dick's gift card

9) Bourbon Basket - Multiple Bourbons, BBQ sauces and gift card

10) Gift Card Basket - Assorted Gift Cards from around Central Ohio - $270 value

11) Columbus Crew Basket (4 tickets, Crew Flag, Crew Decal, 4 Crew Coozies)

12) BBQ Basket - Grill brushes, oven mitts, towel, pot holders, metal skewers, bamboo skewers, table clamps, serving platter, plastic wear



