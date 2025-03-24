eventClosed

PHASES FAMILY SUPPORT's Silent Auction

Avon, MN, USA

MN Wild Autographed Hockey Stick
$100

Hockey stick autographed by Minnesota Wild player Joel Eriksson Ek with Certificate of Authenticity. Donated by: Minnesota Wild Hockey Value: $300
MN Wild Autographed Hockey Puck
$20

Hockey puck autographed by Minnesota Wild player Brock Faber with Certificate of Authenticity. Donated by: Minnesota Wild Hockey Value: $75
Custom Wrapped Busch Light Cooler
$100

45qt Big Frig cooler custom wrapped in one of a kind Busch Light design. Donated by: Dirty Graphix Value: $500
Corn Hole Boards
$100

Custom made corn hole boards by Backyard Beer Gardens. Donated by: Backyard Beer Gardens Value: $500
MN Wild Yeti Tumbler
$10

20 ounce MN Wild etched Yeti tumbler Donated by: Eric Allen Value: $50
Marvel ArtWorks Limited Edition "Ultimate Spider-Man #150"
$100

18"x24" limited edition "Ultimate Spider-Man #150" Marvel ArtWorks giclee print on canvas. Donated by: Eric and Tarah Rouland Value: $450
Signed MN North Stars Jersey
$50

Mike Modano signed Minnesota North Stars #9 jersey size XL. Donated by: Eric and Tarah Rouland Value: $200
Marvel ArtWorks Limited Edition "New Avengers #59"
$100

18"x24" limited edition "New Avengers #59" Marvel ArtWorks giclee print on canvas. Donated by: Eric and Tarah Rouland Value: $450
Bogg Bag
$25

Bogg Bag 15"x13"x5.25" with clear accessory bag. Donated by: Amy Fredin Value: $80
Raising Cane's Gift Basket
$10

Raising Cane's gift basket including soft cooler, puppy stuffed animal, t-shirt, can coozie, pens and more. Donated by: Raising Cane's Chicken Value: $50
Club Pilates Gift Basket
$60

Club Pilates Waite Park 1-month Unlimited Membership, t-shirt, grip socks, water bottle and drawstring bag. Donated by: Club Pilates Waite Park Value: $300
Fresh Skin Tattoo $300 Gift Card
$60

Fresh Skin Tattoo $300 gift card. Donated by: Fresh Skin Tattoo Value: $300
Golden Hour Glow Pass
$20

A day of luxury services at Golden Hour. With the Glow Pass, you'll have access to any of their services, including hybrid tanning beds, red light therapy, flowpresso, infrared sauna, and vi-plate, all for one day. Donated by: Golden Hour in St. Joseph Value: $99
The Grande Depot Gift Basket
$20

Gift basket with items from the Grand Depot, including pickles, towels, soup mix, dip mix, salt & pepper grinders and more! Donated by: The Grande Depot Value: $90
Jamaican Rum and Bag
$25

Appleton Estates Jamaican Rum, Sandals Foundation "Hope" bag and 2 pair of Sandals flip flops. ***MUST BE 21 TO BID*** Value: $80
J.F. Kruse Pendant
$25

White Sterling Silver drop pendant with white and yellow CZ stones on an 18 inch Sterling Silver box chain with a lobster clasp. Donated by: J.F. Kruse Jewelers Value: $110
2025-2026 SCSU Huskies Tickets
$20

Voucher for 2 chairback seats to any home 2025-2026 Men's Hockey Game of your choice (excluding premium games) or 2 General Admission tickets to any home 2025-2026 event of your choice for Men's & Women's Basketball, Men's & Women's Soccer, Women's Hockey, Volleyball or Wrestling. Donated by: SCSU Value: $70
2025-2026 SCSU Huskies Tickets
$20

Voucher for 2 chairback seats to any home 2025-2026 Men's Hockey Game of your choice (excluding premium games) or 2 General Admission tickets to any home 2025-2026 event of your choice for Men's & Women's Basketball, Men's & Women's Soccer, Women's Hockey, Volleyball or Wrestling. Donated by: SCSU Value: $70
Shady's Men's Items & Gift Card
$15

$10 Shady's Gift Card, Men's Shady's t-shirt and hat Donated by: Shady's Hometown Tavern Value: 70
Shady's Women's Items and Gift Card
$20

$10 Shady's Gift Card, Women's Shady's hoodie and hat Donated by: Shady's Hometown Tavern Value: 85
Wireless Soundbar Speaker
$10

Lifestyle Advanced High Definition Wireless Soundbar Speaker. Donated by: Gen Jones Value: $40
Oats Over Night
$10

Ten packs of Oats Over Night in a variety of flavors. Value: $40
Airmaxx Passes
$20

2 One Hour Jump passes, 2 One Hour Ninja passes and 2 BOGO coupons! Donated by: Airmaxx Value: $75
Bloody Mary Basket
$25

Basket full of all the things for a great Bloody Mary! ***MUST BE 21 TO BID*** Donated by: Custom Wheel Outlet Value: $115
Sweatshirt and Necklace
$15

Quarter zip sweatshirt (Size Large) and daisy necklace from Cinder Boutique Donated by: Amy Fredin Value: $50
Crossbody Bag
$15

Crossbody bag from Cinder Boutique Donated by: Amy Fredin Value: $50
Garden Basket
$30

Garden Bumblebee bag, garden gloves, watering can, kneeling pad, garden spade/shovel, white stainless-steel cup. Donated by: Eric and Tarah Rouland Value: $150
Garden Gifts
$25

$50 Thompson's Greenhouse gift card, $50 Woods Farmer Seed and Nursery gift card, Tabletop birdbath and flowerpot. Donated by: Nikki Hommen and Teresa Haakonson Value: $125
Hobby Lobby Metal Geese
$25

Set of 2 Metal Geese from Hobby Lobby to decorate your yard or garden. Donated by: Diane Haakonson Value: $100
Hoodie and Hat
$20

Iron Horse Trading Company blaze orange/camo brim hat and orange hoodie (size Large). Donated by: Iron Horse Trading Company Value: $90
One Month Unlimited Yoga
$40

KPower Yoga One Month Unlimited Yoga Donated by: KPower Yoga Value: $189
$40 Gift Card
$10

$40 Gift Card for Nice Axe or Granite City Jump Donated by: Nice Axe/Granite City Jump Value: $40
$40 Gift Card
$10

$40 Gift Card for Nice Axe or Granite City Jump Donated by: Nice Axe/Granite City Jump Value: $40
$40 Gift Card
$10

$40 Gift Card for Nice Axe or Granite City Jump Donated by: Nice Axe/Granite City Jump Value: $40
$40 Gift Card
$10

$40 Gift Card for Nice Axe or Granite City Jump Donated by: Nice Axe/Granite City Jump Value: $40
Handcrafted Planter Bench
$40

Handcrafted Planter Bench with 2 solar lights. Donated by: John and Sandy Mathias Value: $150
Handmade Quilt
$40

Beautiful handmade quilt (Twin/Full Size) with black border, white, gray and burgundy colors. Donated by: Shepherd of the Pines Church Value: $150
Salt and Light Coffee Gift Basket
$15

Gift basket from Salt and Light Coffee including Kinder Coffee Lab coffee, Salt and Light T-shirt and Albany coffee mug. Donated by: Salt and Light Coffee Value: $75
Shark Mess Master Vacuum
$30

Shark Mess Master wet and dry vacuum Value: $130
Stacey Jensen Hair Gift Certificate
$10

Stacey Jensen Hair gift certificate for $50. Donated by: Stacey Jensen Hair Value: $50
Gathering Grounds Gift Card
$5

$25 Gift Card to Gathering Grounds Coffee Shop Donated by: Gathering Grounds Value: $25
A&W Gift Basket
$15

Gift basket including A&W mugs, jug/growler and $25 gift card. Donated by: A&W (Albany/Richmond) Value: $55
G's Pizza Parlor Gift Certificate
$5

$25 Gift Certificate for G's Pizza Parlor of Avon. Donated by: G's Pizza Parlor Value: $25
G's Pizza Parlor Gift Certificate
$5

$25 Gift Certificate for G's Pizza Parlor of Avon. Donated by: G's Pizza Parlor Value: $25
G's Pizza Parlor Gift Certificate
$5

$25 Gift Certificate for G's Pizza Parlor of Avon. Donated by: G's Pizza Parlor Value: $25

