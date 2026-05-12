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Philo Band Boosters

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Philo Band Booster Apparel Sale

40th Anniversary T-shirt (XS-XL) item
40th Anniversary T-shirt (XS-XL)
$18

Heather Grey Tee

40th Anniversary T-shirt (2X & up) item
40th Anniversary T-shirt (2X & up)
$20

Heather Grey Tee

40th Anniversary Baseball Tee (XS-XL) item
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$25

White Baseball Tee with Dark Blue Sleeves

40th Anniversary Baseball Tee (2x & Up) item
40th Anniversary Baseball Tee (2x & Up)
$27

White Baseball Tee with Dark Blue Sleeves

40th Anniversary Hoodie (XS-XL) item
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$30

Heather Grey Hoodie

40th Anniversary Hoodie (2X & Up) item
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$32

Heather Grey Hoodie

Philo Band Tee (XS-XL) item
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Philo Band Baseball Tee (XS-XL) item
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White Baseball Tee with Dark Blue Sleeves

Philo Band Baseball Tee (2X & Up) item
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Philo Band Hoodie (XS - XL) item
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Philo Band Hoodie (2x & Up) item
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Philo Band Alumni Tee (XS-XL) item
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Philo Band Alumni Baseball Tee (2x & Up) item
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Philo Hat item
Philo Hat
$20

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