25th Annual pHiLsHaLLoWeEnBash

315 White Horse Pike

Collingswood, NJ 08107, USA

General admission
$30

General access to event and one complimentary drink ticket.

Gold Level Sponsorship
$1,000
Your sponsorship includes:
Reserved table for 8,
8 complimentary tickets + 16 drink tickets,
Promotional material (digital + print),
Donor recognition on signage at the event (foyer + inside),
DJ recognition throughout the evening,
Donor recognition on HOMEPAGE of website

Silver Level Sponsorship
$500
Your sponsorship includes:
4 complimentary tickets + 8 drink tickets,
Promotional material (digital + print),
Donor recognition on signage at the event (foyer + inside),
Donor recognition on website

Bronze Level Sponsorship
$250
Your sponsorship includes:
2 complimentary tickets + 2 drink tickets,
Promotional material (digital),
Donor recognition on signage at the event (foyer),
Donor recognition on website

