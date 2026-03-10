Beta Tau Zeta Chapter

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Beta Tau Zeta Chapter

About the memberships

Pi Pi Chapter's Membership

Jheyli Alcerro
$600

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Michaela Alphonse
$600

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Aliyah Beckford
$600

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Tanija Braxton
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Brianna Brooks
$600

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Ayrial Burford
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Camaiya Ferron
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Destiny Johnson
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Khloe Johnson
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Farah Lordeus
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Jocelyn Nunez
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Nia Robinson-Martine
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Isabella Romeo
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Jeanny Sineus
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Carmen Walls
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Kaitlyn Williams
$600

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