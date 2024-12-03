Perry Elementary PTO
Pick-a-Date to Donate (3-Kelly)
December 1st
$1
add
December 2nd
$2
add
December 3rd
$3
add
December 4th
$4
add
December 5th
$5
add
December 6th
$6
add
December 7th
$7
add
December 8th
$8
add
December 9th
$9
add
December 10th
$10
add
December 11th
$11
add
December 12th
$12
add
December 13th
$13
add
December 14th
$14
add
December 15th
$15
add
December 16th
$16
add
December 17th
$17
add
December 18th
$18
add
December 19th
$19
add
December 20th
$20
add
December 21st
$21
add
December 22nd
$22
add
December 23rd
$23
add
December 24th
$24
add
December 25th
$25
add
December 26th
$26
add
December 27th
$27
add
December 28th
$28
add
December 29th
$29
add
December 30th
$30
add
December 31st
$31
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout