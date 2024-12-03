Pick-a-Date to Donate (5-Bohrman)

December 1st
$1
December 2nd
$2
December 3rd
$3
December 4th
$4
December 5th
$5
December 6th
$6
December 7th
$7
December 8th
$8
December 9th
$9
December 10th
$10
December 11th
$11
December 12th
$12
December 13th
$13
December 14th
$14
December 15th
$15
December 16th
$16
December 17th
$17
December 18th
$18
December 19th
$19
December 20th
$20
December 21st
$21
December 22nd
$22
December 23rd
$23
December 24th
$24
December 25th
$25
December 26th
$26
December 27th
$27
December 28th
$28
December 29th
$29
December 30th
$30
December 31st
$31
Add a donation for Perry Elementary PTO

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!